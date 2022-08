SALAH satu gelar yang masih membuat penasaran Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo adalah juara dunia. Kini, alasan kuat Marcus/Kevin bakal juara BWF World Championship 2022 akan dibahas dalam artikel ini.

BWF World Championship 2022 akan digelar di Tokyo, Jepang, pada 22-28 Agustus 2022. Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya menjadi unggulan nomor 1 di sektor ganda putra.

Tokyo Metropolitan Gymnasium akan menjadi saksi para pebulu tangkis hebat bersaing untuk gelar juara dunia. Lalu, apakah Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya bisa juara dunia?

Peluangnya memang sangat besar. Jika pemulihan cedera kaki Marcus Fernaldi sudah semakin baik, peluang mereka untuk menjadi juara dunia sangat terbuka.

Namun, Marcus/Kevin harus bisa mengelola tekanan yang ada. Sebab, berkaca pada hasil mereka di Olimpiade 2020, menjadi unggulan satu membuat mereka kesulitan dalam mengeluarkan performa mereka.

Namun, Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022 akan menjadi Now or Never bagi Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya. Mumpung mereka masih menjadi salah satu ganda terkuat di dunia.

Dari hasil undian, ada kemungkinan mereka akan menghadapi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di perempatfinal. Dengan syarat kedua pasangan ini lancar jalannya di babak sebelumnya.

Bagi Marcus/Kevin, peluang menjadi juara dunia itu sangat terbuka. Mereka tetap menjadi salah satu ganda putra yang ditakuti di dunia.

Justru saingan terberat dari kawan sendiri. Ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/hendra Setiawan, dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Khusus untuk Fajar Alfian/Rian Ardianto, mereka sangat konsisten dalam tujuh turnamen terakhir.

Catatan pertemuan dengan rekan senegara, Marcus/Kevin memang sangat baik dan ini meningkatkan peluang mereka untuk melaju mulus sampai final.

Sekarang, bagaimana Marcus/Kevin mengelola tekanan dengan baik di BWF World Championship 2022. Mereka harus fokus dalam pertandingan demi pertandingan dan tidak terbeban sebagai peringkat 1 yang belum pernah juara dunia.