BWF mengunggah deretan video smash terbaik di Singapore Open 2022. Sejumlah wakil Indonesia pun masuk video tersebut, salah satunya ada Daniel Marthin yang smash-nya sukses membuat netizen terpukau.

Ya, ajang Singapore Open 2022 yang rampung digelar pekan lalu menampilkan sederet laga seru dan menarik. Indonesia sendiri berhasil meraih status juara umum usai menyabet 3 gelar juara.

Tiga gelar juara itu dipersembahkan oleh Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan juga Anthony Sinisuka Ginting. Selain menjadi juara umum, wakil Indonesia juga menorehkan catatan luar biasa karena menciptakan all Indonesian semifinals di sektor ganda putra.

Tak berhenti di situ, para pemain Indonesia juga ternyata sukses menampilkan kinerja luar biasa sehingga masuk deretan smash terbaik di Singapore Open 2022. Dalam video yang diunggah BWF di akun Twitter resminya, mereka menampilkan 3 cuplikan pertandingan yang dinilai memperlihatkan smash terbaik.

Pertama, ada cuplikan pertandingan Leo/Daniel kala melawan He Jing Ting/Tan Qiang (China) di babak perempatifinal. Lalu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Terry Hee Yong Kai/Loh Kean Hean (Singapura) di perempatfinal juga. Terakhir, ada Goh Soon Huat/Shevon Jamie Lai (Malaysia) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) di semifinal.

Dari deretan video itu, netizen tampaknya paling terpukau dengan smash Daniel Marthin. Dalam cuplikan itu, Daniel sukses membuat pasangan China tak berdaya dengan pukulan kerasnya yang tajam dan akurat ke pojok kiri lapangan.

Berkat kinerja apik ini, Leo/Daniel pun memenangkan laga sengit itu dengan skor akhir 21-14, 17-21, dan 21-11. Sontak, video itu langsung ramai dikomentari netizen yang memuji penampilan Daniel. “Daniel Marthin adalah pemain bulu tangkis yang sangat kuat, setiap pukulan adalah keunggulan. Permainan yang brilian,” tulis netizen dalam unggahan BWF. “Smash Daniel Marthin paling menakjubkan,” tulis netizen lainnya. “Daniel membunuhnya!” seru netizen lain yang takjub dengan partner bermain Leo Rolly Carnando itu. Soal smash, Daniel Marthin memang sudah menuai banyak sanjungan. Dia bahkan memegang rekor tercepat di dunia. Catatan luar biasa ini tepatnya diukir Daniel di final Hylo Open 2021. Pada laga tersebut, Daniel membukukan smash dengan kecepatan 415 km/jam. Dengan begitu, pebulu tangkis berusia 20 tahun itu pun melewati catatan milik Lee Chong Wei asal Malaysia yang sebelumnya mempunyai kecepatan 405 km/jam.