JAKARTA - Tantangan berat bakal dihadapi pasangan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan di 16 besar Indonesia Open 2022. Pasalnya mereka akan melawan ganda putra asal Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin, yang dikenal cukup sulit untuk dikalahkan.

Kendati demikian, Pramudya/Yeremia mengaku tak takut dan akan tampil all out atau maksimal saat melawan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Sadar itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pramudya/Yeremia yang juga berstatus sebagai juara Asia 2022, maka mereka hanya bisa bermain semaksimal mungkin.

Pramudya/Yeremia mengaku tidak gentar. Pasangan peringkat 16 dunia itu siap mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di laga tersebut. Apapun hasilnya, mereka hanya ingin tampil maksimal terlebih dahulu.

"All out saja. Saya malah mikirnya kalau lawannya bagus, ibaratnya kita di bawah kalau misalkan sudah berusaha terus kalah, tapi at least bisa ngasih yang terbaik gitu, jadi ya berusaha saja dulu. Kalau menang pun bagus. Mindsetnya begitu," ungkap Pramudya di Istora Senayan, Kamis (16/6/2022).

Lee/Wang sendiri sukses melaju ke 16 besar usai membungkam wakil Thailand, Supak Jomkoh/Kedren Nittinupong. Mereka menang dengan skor 21-13, 21-15.

Berdasarkan rekor pertemuan, Pramudya/Yeremia telah berjumpa satu kali dengan Lee/Wang. Pada laga yang berlangsung di Orleans Masters 2019 tersebut, The Prayer -julukan Pramudya/Yeremia- menyerah dengan skor 16-21, 20-22.

Sementara itu bicara target di Indonesia Open 2022, Pramudya/Yeremia tidak ingin berbicara terlalu jauh. Meski secara pribadi ingin juara, tetapi mereka ingin memainkan laganya secara bertahap. "Target pribadi tentu pengen juara. Satu-satu saja, step by step, maunya mikirin mainnya dulu kalau menang ya itu suatu bonus," lanjut Pramudya. Pertarungan Lee/Wang vs Pramudya/Yeremia di 16 besar Indonesia Open 2022 akan berlangsung hari ini, Kamis (16/6/2022). Tentunya diharapkan penonton Istora Senayan bisa membantu Pramudya/Yeremia menang atas Lee/Wang.