VIDEO viral Yeremia Rambitan lakukan pelecehan ke Volunteer SEA Games 2021 jadi trending di jagat media sosial. Hal itu pun mendapat kecaman dari netizen, yang kecewa dengan perilaku Yeremia Rambitan.

Ya, seperti diketahui, belum lama ini SEA Games 2021 telah usai. Yeremia Rambitan sendiri berhasil membawa nama harum Indonesia di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis. Bersama Pramudya Kusumawardana, ia berhasil mempersembahkan medali perak di nomor ganda putra.

(Tangkapan layar video viral Yeremia Rambitan)

Bahkan, cabor bulu tangkis nomor ganda putra itu berkesudahan dengan All Indonesian Final. Di mana Pramudya/Yeremia berhadapan dengan kompatriotnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di partai puncak.

Di final Pramudya/Yeremia harus mengakui keunggulan Leo/Daniel. Mereka takluk 17-21 dan 19-21. Dengan begitu Pramudya/Yeremia harus puas mendapat perak. Sementara, Leo/Daniel berhasil menyumbang medali emas bagi Indonesia.

Akan tetapi, keberhasilan kontingen cabor bulu tangkis Indonesia itu ternodai dengan video viral yang beredar di media sosial. Diketahui, dalam sebuah video viral itu memperlihatkan Yeremia Rambitan melontarkan kata tidak senonoh kepada Volunteer SEA Games 2021.

Kejadian ini bermula ketika Yeremia melakukan live streaming di akun TikTok pribadinya. Tampak tim bulu tangkis Indonesia hendak kembali ke Tanah Air, usai berlaga di Vietnam.

Rombongan pun berpisah dengan para volunteer, yang telah membantu mereka selama di Vietnam. Yeremia Rambitan pun memberikan ucapan perpisahan, namun disela-sela perpisahan secara mengejutkan ia berbicara kata tidak pantas kepada Volunteer.

“I love you, I want f**k you,” kata Yeremia Rambian sambil tertawa.

Ucapan Yeremia pun langsung viral. Hal tersebut membuat netizen pun kesal. Bahkan, beberapa netizen meminta Federasi Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) menegur perilaku Yeremia tersebut.

“saya dan teman saya sudah mengirim kasus ini ke yang berwenang (dalam konteks ini, PBSI) dengan kata-kata yang tepat. Saya berharap segera ada tindakan preventif dan represif (bila diperlukan) oleh PBSI terkait kasus ini,” cuap salah satu netizen.

Selain itu ada pula yang memperingatkan Yeremia akan perilakunya. Sebab, dunia media sosial memiliki rekam jejak digital yang sulit dihilangkan.

“apa yg kau tanam, itu yg kau tuai. i hope you can grow from this, be a better person with self control. ciao yere, i disband myself from u, at least until you become a better person,” cuit akun @shintensin dalam Twitternya mengomentari perilaku Yeremia.

Namun, sampai saat ini baik Yeremia maupun PBSI belum buka suara terkait video viral ini. Di sisi lain, hal ini membuat nama Indonesia tercoreng di mata dunia.