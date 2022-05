INDONESIA berhasil menang dramatis (3-2) atas Jepang di babak semifinal Thomas Cup 2022 Jumat, (13/5). Pada dua laga awal, Indonesia unggul (2-0) lewat kemenangan yang diraih Anthony Ginting dan Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya, lalu skor diimbangi oleh Jepang.

Sampai pada partai terakhir yang mempertemukan Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka, Shesar Hiren Rhustavito berhasil meraih kemenangan 21-17 21-11 dan memastikan Indonesia untuk melangkah ke final.

Dari hasil pertandingan tersebut, Indonesia berhasil menyingkirkan Jepang yang merupakan salah satu kandidat juara tahun ini. Di partai puncak Thomas Uber Cup 2022 nanti, Indonesia akan bertemu India melalui tiga laga di nomor tunggal putra dan dua laga di nomor ganda putra.

Di nomor tunggal putra ada Anthony Sinisuka Ginting vs Lakshya Sen, Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth, dan Shesar Hiren Rhustavito vs Prannoy H.S. sedangkan di nomor ganda putra ada Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs M.R. Arjun/Dhruv Kapila.

Lantas, akankah Indonesia berhasil memetik kemenangan atas India di partai puncak kali ini dan mempertahankan gelar juara? Saksikan Indonesia vs India di babak final Thomas Cup 2022 hari ini (Minggu, 15 Mei 2022) pukul 13.00 WIB, secara LIVE di iNews dan MNCTV. Selain itu juga dapat disaksikan secara streaming melalui Vision+ dan RCTI+. #iNews #MNCGroup #ThomasUberCup #BWFWorldTour2022 #NewHomeOfBadminton