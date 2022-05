JADWAL siaran langsung perempatfinal Piala Thomas dan Uber 2022 di iNewsTV dan MNCTV hari ini, Kamis (12/5/2022) sudah dirilis. Rencananya ada tiga pertandingan yang disiarkan secara langsung dan dua laga di antaranya melibatkan wakil Indonesia.

Setelah melakoni rangkaian pertandingan di babak penyisihan Piala Thomas dan Uber 2022, hari ini, Kamis (12/5/2022), wakil Indonesia akan berlaga di babak hidup dan mati yaitu babak perempatfinal.

(Komang Ayu tunggal putri utama Indonesia di Piala Uber 2022)

Indonesia akan bertemu dengan wakil China di dua sektor yaitu Piala Thomas dan Piala Uber. Di Uber Cup nanti, akan ada tiga laga di nomor tunggal putri yang diikuti oleh Komang Ayu Cahya Dewi vs Chen Yu Fei, Bilqis Prasista vs He Bing Jiao, dan Siti Sarah Azzahra vs Wang Zhi Yi.

Selanjutnya, di nomor ganda putri ada Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi melawan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan dan Nita Violina Marwah/Lanny Tria Mayasari vs Huang Dong Ping/Zheng Yu.

Tim yang meraih poin tiga lebih dulu dipastikan menang. Semisal Indonesia menang 3-0 atas China, otomatis laga keempat dan kelima takkan digelar.

Saksikan Indonesia vs China di perempat final Uber Cup hari ini (Kamis, 12 Mei 2022) pukul 09.00 WIB LIVE di iNews dan MNCTV.

Sementara itu di Piala Thomas 2022, Indonesia akan berlaga melawan China melalui tiga laga di nomor tunggal putra dan dua laga di nomor ganda putra. Saksikan Indonesia vs China di perempatfinal Thomas Cup hari ini (Kamis, 12 Mei 2022) pukul 19.00 WIB LIVE di iNews dan MNCTV. (Jonatan Christie tunggal putra andalan Indonesia) Saksikan pula pertandingan lainnya, India vs Thailand di perempatfinal Piala Uber melalui tiga laga di nomor tunggal putri dan dua laga di nomor ganda putri hari ini (Kamis, 12 Mei 2022) pukul 14.00 WIB LIVE di iNews. Dukung dan saksikan perjuangan pebulu tangkis beregu putra dan putri Indonesia di Piala Thomas & Uber Cup Finals 2022, mulai 8-15 Mei 2022 secara LIVE di iNews dan MNCTV. Selain itu, juga dapat disaksikan streaming melalui Vision+ dan RCTI+. #iNews #MNCGroup #ThomasUberCup #BWFWorldTour2022 #NewHomeOfBadminton Beikut jadwal siaran langsung Piala Thomas dan Uber 2022 di iNewsTV dan MNCTV hari ini, Kamis (12/5/2022): Pukul 09.00 WIB Indonesia vs China (Piala Uber 2022) Pukul 14.00 WIB India vs Thailand (Piala Uber 2022) Pukul 19.00 WIB Indonesia vs China (Piala Thomas 2022)