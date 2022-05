JADWAL lengkap Piala Thomas dan Uber 2022 hari ini sudah dirilis. Ada sederet laga seru dan menarik yang akan tersaji, salah satunya duel Indonesia vs Thailand di matchday kedua fase grup A Piala Thomas 2022.

Ya, ajang Piala Thomas dan Uber 2022 akan berlanjut pada hari ini, Senin (9/5/2022). Kemarin, tim bulu tangkis Indonesia pun sudah berlaga di Piala Thomas dan Uber 2022.

Tim bulu tangkis putri Indonesia sukses meraih kemenangan atas Prancis di laga pembuka fase grup A Piala Uber 2022. Komang Ayu Cahya Dewi dkk meraih kemenangan telak dengan skor 5-0.

Kemudian, pencapaian manis juga diraih tim bulu tangkis putra Indonesia. Berhadapan dengan Singapura di laga pembuka fase grup A Piala Thomas 2022, Jonatan Christie dkk menang dengan skor 4-1.

Kini, perjalanan Jonatan dkk di Piala Thomas 2022 pun akan berlanjut pada hari ini. Mereka akan melawan tuan rumah, Thailand, di Impact Arena, Senin (9/5/2022) pukul 19.00 WIB.

Selain Indonesia, di Piala Thomas 2022, ada sejumlah laga menarik juga yang akan digelar pada hari ini. Laga itu di antaranya adalah China vs Prancis, Malaysia vs Inggris, Taiwan vs Jerman, hingga Korea Selatan vs Singapura.

Sementara itu, di Piala Uber 2022, tim bulu tangkis putri Indonesia tidak akan berlaga pada hari ini. Mereka baru akan melanjutkan perjalanannya di Piala Uber 2022 pada esok hari. Namun, sederet laga seru akan digelar di Piala Uber 2022 pada hari ini. Di antaranya, ada Thailand vs Malaysia, China vs Spanyol, hingga Taiwan vs Australia. China sendiri jadi salah satu tim yang sangat difavoritkan menjadi juara di Piala Uber 2022. Pasalnya, tim bulu tangkis putri China diperkuat para pemain unggulan. Ada Chen Yufei, Chen Qing Chen, Jia Yi Fan, hingga Huang Dong Ping yang siap membawa Negeri Tirai Bambu -julukan China- mempertahankan gelar juara di Piala Uber 2022. Berikut Jadwal Lengkap Piala Thomas dan Uber 2022 Hari Ini: Senin 9 Mei 2022 Piala Thomas 2022 09.00 WIB – China vs Prancis 09.00 WIB – Malaysia vs Inggris 09.00 WIB – Jepang vs Amerika Serikat 09.00 WIB – Denmark vs Aljazair 14.00 WIB – Taiwan vs Jerman 14.00 WIB – India vs Kanada 19.00 WIB – Indonesia vs Thailand 19.00 WIB – Korea Selatan vs Thailand Piala Uber 2022 14.00 WIB – Thailand vs Malaysia 14.00 WIB – Denmark vs Mesir 19.00 WIB – China vs Spanyol 19.00 WIB – Taiwan vs Australia