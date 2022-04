AUSTIN – Pembalap WithU RNF Yamaha, Andrea Dovizioso, kembali menuai hasil buruk di MotoGP 2022. Dia pun mengungkapkan alasan di balik hasil buruk yang diraihnya belakangan ini.

Hingga sekarang, Dovizioso belum juga tampil apik. Dia masih kesulitan untuk beradaptasi dengan motor Yamaha YZR-M1 usai bergabung dengan Yamaha RNF.

Dari empat balapan musim ini, Dovizioso baru mengoleksi tiga poin. Tambahan satu angka didapatkan usai finis ke-15 pada balapan MotoGP AS 2022 di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat, Senin 11 April 2022, dini hari WIB.

“Saya berharap lebih baik. Saya sejujurnya sangat kecewa. Perasaan saya terhadap motor tak juga berkembang ketika memperpendek jarak. Saya tidak senang dengan hal itu,” kata Dovizioso di laman resmi RNF, Selasa (12/4/2022).

Salah satu persoalan utama pembalap asal Italia itu memang soal adaptasi. Dia menghabiskan terlalu banyak tenaga pada sesi latihan bebas sehingga kesulitan saat balapan.

“Saya mencoba untuk konsisten. Tetapi, ketika tak berkendara dengan santai, saya mengeluarkan tenaga lebih besar di sesi latihan bebas. Hal itu menyebabkan saya tak memiliki banyak energi untuk balapannya sendiri,” ujarnya.

Dovizioso mengaku kesulitan untuk menemukan kecepatan tambahan. Walau bisa bersaing dengan beberapa pembalap, dia tetap tidak puas dengan performanya.

“Saya bertarung melawan (Luca) Marini, (Miguel) Oliveira dan (Franco) Morbidelli. Tetapi, kami tak bisa cepat dan rasanya tidak enak,” tuturnya. “Pada akhirnya, kami mendapat satu poin. Akan tetapi, 29 detik adalah yang harus kami hadapi. Jaraknya terlalu besar dan saya tidak senang. Saya tidak merasa bisa lebih cepat,” pungkas Dovizioso.