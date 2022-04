AUSTIN – Pembalap Tim Repsol Honda, Pol Espargaro, mengaku sempat berpikiran untuk menyudahi MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 ketika balapan tersebut masih berlangsung. Hal itu karena Pol merasa gangguan pada fisiknya yang menyebabkan ia pun tak bisa tampil maksimal di seri keempat MotoGP 2022 tersebut.

Balapan GP AS 2022 dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA), pada Senin (11/4/2022) dini hari WIB. Setelah sangat kesulitan untuk tampil cepat, Pol pun harus puas hanya finish di urutan ke-13 pada MotoGP AS 2022 tersebut.

Pol memang menjalani balapan tersebut dengan kondisi fisik yang tidak begitu sempurna. Bahkan, dirinya sempat berpikir untuk menyudahi balapan lebih dulu ketika hanya tersisa 10 putaran saja di MotoGP Amerika.

“Menyelesaikan balapan sangat sulit. Dengan 10 lap tersisa, saya berpikir untuk menyudahinya,” ungkap Pol Espargaro dilansir dari Motosan, Senin (11/4/2022).

Meski begitu, Pol memilih untuk mengurungkan niatnya dan fokus untuk menyelesaikan balapan. Pasalnya, pembalap berusia 30 tahun itu bertekad untuk mendapatkan poin meskipun tidak begitu banyak.

“Tetapi saya ingin finis sebaik mungkin karena dia berada di lima belas besar dan mendapatkan poin,” sambung adik dari Aleix Espargaro tersebut.

Pol pun merasa bahwa MotoGP Amerika menjadi salah satu balapan terberatnya yang pernah dirinya jalani. Namun Pol memastikan bahwa dirinya siap untuk kembali menunjukan kemampuan terbaiknya di balapan berikutnya. "Ini adalah salah satu balapan terberat yang pernah saya alami di MotoGP, untungnya kami akan pulang, kami memiliki beberapa hari untuk pulih dan memulai di Eropa," tambahnya.