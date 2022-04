PEMBALAP Pertamina Mandalika SAG Racing Team, Bo Bendsneyder, unjuk gigi di race Moto2 Amerika Serikat (AS) 2022 yang dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA) pada Senin, (11/4/2022) dini hari WIB. Start dari posisi 12, rider keturunan Indonesia ini finis di posisi ketujuh!

Pencapaian ini praktis terasa istimewa. Sebab, finis ketujuh merupakan pencapaian terbaik Bo Bendsneyder di Moto2 2022.

Dari empat balapan yang dijalani, Bo Bendsneyder selalu mendapatkan perbaikan hasil. Di Moto3 Qatar 2022, Bo Bendsneyder hanya finis ke-19 sehingga gagal mendapatkan poin.

Kemudian di Moto2 Mandalika 2022, Bo Bendsneyder finis ke-15 dan berhak meraup satu angka. Selanjutnya di Moto3 Argentina, rider yang memegang paspor Belanda ini finis kesembilan.

Baru di Moto2 AS 2022, rekan satu tim Gabriel Rodrigo (Argentina) itu finis di posisi ketujuh. Hasil ini otomatis memperbaiki posisi Bo Bendsneyder di klasemen sementara Moto2 2022.

Bo Bendsneyder saat ini menempati posisi 14 dengan koleksi 17 angka. Melihat tren positif dari balapan ke balapan, peluang Bo Bendsneyder finis di posisi yang lebih baik pada race selanjutnya di Portugal sangat terbuka.

Musim lalu, performa terbaik Bo Bendsneyder adalah finis keenam, tepatnya di Moto2 Catalunya 2021. Bukan tak mungkin, pencapaian lebih baik dicapai Bo Bendsneyder di Moto2 Portugal 2022 yang digelar dua pekan mendatang. Lantas, bagaimana dengan Gabriel Rodrigo? Pembalap asal Argentina ini masih mencari ritme terbaik. Dalam dua race terakhir, Gabriel Rodrigo gagal finis. Tentu harapannya performa lebih baik terus ditunjukkan Bo Bendsneyder dan Gabriel Rodrigo. Sebab, kedua pembalap ini menjadi representasi Indonesia di ajang Moto2 2022. Berikut hasil race Moto2 AS 2022: 1. Tony Arbolino ITA Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) 39m 6.552s 2. Ai Ogura JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 39m 9.991s 3. Jake Dixon GBR Shimoko GASGAS Aspar Team (Kalex) 39m 11.339s 4. Marcel Schrotter GER Liqui Moly Intact GP (Kalex) 39m 21.081s 5. Jorge Navarro SPA Flexbox HP40 (Kalex) 39m 22.899s 6. Jeremy Alcoba SPA Liqui Moly Intact GP (Kalex) 39m 23.940s 7. Bo Bendsneyder NED Pertamina Mandalika SAG Team (Kalex) 39m 24.183s 8. Joe Roberts USA Italtrans Racing Team (Kalex) 39m 26.336s 9. Augusto Fernandez SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 39m 31.147s 10. Barry Baltus BEL RW Racing GP (Kalex) 39m 36.843s 11. Albert Arenas SPA Shimoko GASGAS Aspar Team (Kalex) 39m 40.027s 12. Marcos Ramirez SPA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) 39m 41.337s 13. Manuel Gonzalez SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea (Kalex) 39m 41.540s 14. Filip Salac CZE Gresini Racing Moto2 (Kalex) 39m 44.338s 15. Romano Fenati ITA MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) 39m 44.960s 16. Lorenzo Dalla Porta ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 40m 26.551s 17. Sean Dylan Kelly USA American Racing (Kalex) 40m 30.989s Gagal Finis: Cameron Beaubier USA American Racing (Kalex) DNF Niccolò Antonelli ITA Mooney VR46 Racing Team (Kalex) DNF Aron Canet SPA Flexbox HP40 (Kalex) DNF Celestino Vietti ITA Mooney VR46 Racing Team (Kalex) DNF Pedro Acosta SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) DNF Alessandro Zaccone ITA Gresini Racing Moto2 (Kalex) DNF Simone Corsi ITA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) DNF Fermín Aldeguer SPA MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) DNF Sam Lowes GBR Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) DNF Somkiat Chantra THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) DNF Zonta Van Den Goorbergh NED RW Racing GP (Kalex) DNF Gabriel Rodrigo ARG Pertamina Mandalika SAG Team (Kalex) DNF