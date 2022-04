5 keunikan Circuit of The Americas dibanding sirkuit MotoGP Mandalika menarik dikulik. Sebab, Sirkuit Mandalika sendiri jadi sorotan usai sukses menggelar balapan MotoGP Mandalika 2022.

Ya, untuk pertama kalinya, balapan MotoGP digelar di Sirkuit Mandalika. Hal itu terjadi pada 18-20 Maret 2022. Miguel Oliveira (KTM Red Bull) pun keluar sebagai pemenang.

Namun saat ini, kompetisi balap motor kelas utama tersebut digelar Circuit of The America (COTA) di Austin, Amerika Serikat (AS). COTA merupakan lokasi ketiga yang terpilih menjadi venue MotoGP di Amerika Serikat.

Berikut 5 Keunikan Circuit of The Americas Dibanding Sirkuit MotoGP Mandalika:

5. Dibuat Perancang Terkenal





Circuit of The Americas dibuat oleh perancang terkenal di dunia, yakni Herman Tilke. Karya Hermann Tilke di antaranya Red Bull Ring (Austria) pada 1995, Sepang (Malaysia) pada 1999, COTA (Austin) pada 2012, dan terakhir Chang International (Thailand) di 2014.

Saat ini, lelaki berkebangsaan Jerman itu disebut-sebagai sebagai orang yang mengusulkan desain sirkuit di kawasan Monas untuk E-Prix Jakarta 2020, 6 Juni 2022. Hermann Tilke sendiri bukan nama yang asing di kalangan pencinta dunia balap khususnya Formula One (F1).

4. Punya Trek Terpanjang

Pengaspalan ulang Circuit of The America (COTA) di Austin, Amerika Serikat (AS), membawa tantangan tersendiri buat pemasok tunggal ban MotoGP, Michelin. Sebab, mereka tidak punya data terkini mengenai permukaan aspal baru COTA sehingga harus menerka-nerka.

Apalagi, trek lurus COTA mencapai 1.200 meter, dari tikungan terakhir (tikungan 20) terdapat perubahan ketinggian 40,5 meter menuju tikungan 1.

3. Sirkuit Terpanjang

Sirkuit ini memiliki panjang 5.513 meter dan menjadi sirkuit terpanjang setelah Silverstone, Inggris. Sebenarnya, COTA juga memiliki panjang yang serupa dengan Sepang, yaitu 5,5 km. Sirkuit ini merupakan sirkuit pertama di Amerika yang dirancang khusus untuk Formula Satu 2. Sudah Lebih Lama Menggelar Balapan MotoGP Kemudian, COTA sudah jauh lebih lama menggelar balapan MotoGP jika dibandingkan dengan Sirkuit Mandalika. Balapan di sana sudah digelar sejak 2013, sementara Mandalika baru menggelar pada tahun lalu. 1. Honda Raih Kemenangan Terbanyak

Para pembalap akan saling adu cepat di COTA pada akhir pekan ini. Balapan ini membuat MotoGP kesembilan kalinya digelar di COTA. Sejak digelar pada 2013, hanya ada dua tim pabrikan yang mampu jadi juara di COTA. Kedua tim itu adalah Suzuki dan Honda. Suzuki sendiri berhasil juara melalui Alex Rins. Kemenangan itu diraih pada 2019. Terakhir, Marc Marquez yang merupakan dari tim Honda yang paling sering menang di COTA. Sementara di Mandalika, karena baru menggelar balapan sekali, pembalap yang sudah menang sejauh ini di sana adalah Miguel Oliveira. Sementara Honda, mereka belum menorehkan tren positif di sana. Sebab, Marc Marquez sendiri batal balapan karena cedera usai kecelakaan horor di sesi pemanasan.