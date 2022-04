PEMBALAP Tim Repsol Honda, Marc Marquez, hampir pasti absen di MotoGP Amerika Serikat 2022 yang berlangsung akhir pekan ini. Jika Marc Marquez absen, siapa pembalap yang bakal memenangkan race MotoGP Amerika Serikat 2022 yang digelar pada Senin, 11 April 2022 pukul 01.00 WIB tersebut?

Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins (Suzuki Ectsar) dapat dikedepankan untuk memenangkan balapan. Apa alasannya?

(Marc Marquez berpotensi absen di MotoGP Amerika Serikat 2022)

Semenjak Circuit of the Americas (COTA) menjadi tuan rumah race MotoGP pada 2013, mereka sudah delapan kali menggelar balapan kelas teratas grand prix. Hasilnya, The Baby Alien –julukan Marc Marquez– memenangkan tujuh balapan di antaranya!

Hal itu termasuk pada MotoGP Amerika Serikat 2021.Padahal, saat itu Marc Marquez tak dalam kondisi fisik optimal, mengingat belum pulih benar dari cedera patah lengan yang dialami.

Hanya di musim 2019 Marc Marquez gagal memenangkan balapan di COTA atau MotoGP Amerika Serikat. Saat itu start dari posisi terdepan, Marc Marquez justru terjatuh dan gagal finis ketika balapan baru berlangsung delapan lap.

Lantas, siapa yang jadi pemenangnya? Saat itu, Alex Rins keluar sebagai pemenang, dibuntuti Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) di tempat kedua dan Jack Miller (Pramac Ducati) di posisi ketiga.

Pengalaman menang pada 2019 membuat Alex Rins berpotensi mengulangi pencapaiannya pada tahun ini. Terlebih, rider Spanyol ini dalam kepercayaan diri tinggi setelah di MotoGP Argentina 2022 finis podium. (Alex Rins pernah menang di MotoGP Amerika Serikat 2019) Bagaimana dengan Fabio Quartararo? Musim lalu atau di MotoGP Amerika Serikat 2021, El Diablo –julukan Fabio Quartararo– menjadi pembalap yang paling dekat dengan Marc Marquez selaku pemenang balapan. Saat itu, Fabio Quartararo finis kedua di MotoGP Amerika Serikat 2021. Karena itu, jika performa musim lalu berhasil diulangi akhir pekan ini, potensi Fabio Quartararo kampiun MotoGP Amerika Serikat 2022 terbuka lebar.