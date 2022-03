BASEL - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, gagal ke final Swiss Open 2022. Sang kekasih, Mitzi Abigail, pun memberikan semangat kepada Ginting yang harus gugur di semifinal dari wakil India, Prannoy H. S.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Ginting diharapkan lolos ke partai puncak agar tercipta all Indonesian final. Sebab, di semifinal lainnya, Jonatan Christie melaju ke final usai menang atas Kidambi Srikanth dari India.

Ginting memberi perlawanan sengit kepada Prannoy H.S. Akan tetapi, Ginting kalah dalam tiga gim dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-18.

Tak lama setelah laga, Mitzi memberikan kata-kata motivasi kepada kekasihnya itu melalui twitter. Dia mengawalinya dengan memberi semangat dan ucapan bangga kepada sang pacar. Lalu, dia secara tidak langsung membeberkan masalah yang dialami Ginting.

“Proud of you! (bangga kepadamu) @sinisukaanthony. Menurutku kamu punya potensi dan skill itu, satu hal yg mesti kamu yakin ya kalo kamu bisa ngalahin diri kamu sendiri (pede sm kemampuanmu),” tulis Mitzi di akunnya @mpabigail.

“Mungkin saat ini u feel on ur lowest point (kamu merasa di titik terendah) dan gak mudah emang buat balikin pedenya. But c’mon you can do it! (Tapi ayok! Kamu bisa melakukannya),” lanjutnya.

“Evaluasi lagi dan renungin lagi, emang ga mudah apalagi dengan masa transisi pergantian pelatih dan mungkin banyak hal yg kita gak liat dibalik layarnya gimana,” ucap Mitzi yang sejak 2014 berpacaran dengan Ginting.

Selain itu, Mitzi juga menceritakan bagaimana dia mendapat tugas khusus demi menopang performa Ginting. Dia mempelajari cara bermain calon lawannya dan berdiskusi dengan Ginting sebelum pertandingan dimulai.

“Tugasku beberapa minggu terakhir tiap abis pulang kerja (meskipun cape juga) nontonin lawannya dulu baru ngobrol gimana-gimana nya. Gapapa deh dikasih tugas lagi, nextnya Juara ya bun @sinisukaanthony,” lanjutnya. Meski Ginting gugur, Indonesia punya harapan untuk menuai gelar juara dari Swiss Open 2022. Selain Jonatan, Indonesia juga meloloskan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto ke final. Jika mereka menang atas lawan masing-masing, Indonesia bisa membawa dua gelar juara dari Swiss Open 2022.