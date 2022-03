BAGAS Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bakal bertemu di final All England 2022 nomor ganda putra yang berlangsung pada Minggu, (20/3/2022) malam WIB. Sekadar informasi, ini merupakan yang pertama dalam 21 tahun terakhir, Indonesia menciptakan All Indonesia Finals di nomor ganda putra All England.

Sebagaimana diketahui, Bagas/Fikri memesan tempat di final usai menyingkirkan sesama wakil Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya. Bagas/Fikri menang melalui rubber game dengan skor 22-20, 13-21 dan 21-16.

(Bagas/Fikri lolos ke final Alll England 2022)

Di laga lainnya, Ahsan/Hendra menyingkirkan wakil China, He Ji Ting/Tan Qiang. The Daddies menang melalui rubber game, yakni dengan skor 21-16, 14-21, dan 21-13.

Pencapaian tersebut pun mengulangi apa yang telah dicapai pendahulu mereka pada All England 2001. Saat itu, pasangan ganda putra Indonesia juga menorehkan tinta emas.

Candra Wijaya/Sigit Budiarto dan Tony Gunawan/Halim Haryanto berhadapan di partai final nomor ganda putra All England 2021. Laga pun berjalan seru sejak game pertama.

Tony/Halim mengunci kemenangan pada game pertama yang intens dengan kedudukan 15-13. Candra/Sigit kemudian bangkit dan mengakhiri gim kedua dengan skor 15-7.

Namun, Candra/Sigit tidak tampil konsisten di gim ketiga. Tony/Halim akhirnya mengunci gelar dengan skor 15-7. Pada Minggu (20/3/2022), pasangan Indonesia dipastikan akan kembali saling bertarung di final All England untuk pertama kalinya sejak 21 tahun yang lalu. Siapakah yang akan merengkuh gelar juara ganda putra All England kali ini? (Ahsan/Hendra bakal tampil di final All England 2022) Satu hal yang pasti, Indonesia telah memastikan satu gelar di All England 2022. Selain itu, cuma di nomor ganda putra inilah Indonesia memiliki wakil di partai puncak All England 2022.