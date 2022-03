HASIL All England 2022 untuk laga Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Prancis) dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob sudah diketahui. Marcus/Kevin dan Bagas/Fikri pun sukses melenggang ke babak 16 besar.

Ya, laga babak pertama All England 2022 sudah dilakoni sejumlah wakil Indonesia, pada hari ini, Rabu (16/3/2022). Marcus/Kevin pun sukses tampil ciamik kala melawan wakil Prancis sehingga mampu menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-18.

Bertanding di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu (16/3/2022) malam WIB, Marcus/Kevin tampil sangat mendominasi sejak dimulainya set pertama. Pasangan berjuluk The Minions itu bahkan berkali-kali mampu cetak poin beruntun kepada Corvee/Labar.

BACA JUGA: Hasil All England 2022: Bungkam Wakil Denmark, Greysia Polii/Apriyani Rahayu Lolos ke Babak Kedua

Hasilnya, Marcus/Kevin hanya membutuhkan waktu enam menit untuk bisa unggul di interval pertama dengan skor 11-5. Sementara itu, pasangan dari Prancis tersebut terlihat tampak kesulitan untuk bisa menahan serangan yang dilakukan The Minions.

Tahu sedang dalam kondisi yang diuntungkan, Marcus/Kevin pun tak ingin membuang kesempatan tersebut. Mereka berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12 dalam tempo 16 menit.

BACA JUGA: Hasil All England 2022: Kalah dari Chou Tien Chen, Shesar Hiren Rhustavito pun Gugur

Lalu di gim kedua, justru Corvee/Labar yang kini mampu memberi perlawanan kepada pasangan peringkat satu dunia itu. Pasangan Prancis itu bahkan berhasil unggul di interval kedua dengan skor 11-7.

Meski sempat tertinggal, The Minions sukses membalikan keadaan sekaligus menutup gim kedua dengan kemenangan. Marcus/Kevin menang atas Corvee/Labar dengan skor 21-18.

Duel yang tak kalah sengit pun tersaji dalam pertemuan dua ganda putra Indonesia, Bagas/Fikri vs Pramudya/Yeremia. Namun, Bagas/Fikri akhirnya bisa mengatasi perlawanan sang rekan setim sehingga menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-19. Kedua pasangan tersebut langsung tampil terbuka di gim pertama. Meskipun mereka sama-sama wakil Indonesia, Bagas/Fikri dan Pram/Yere tetap menampilkan performa apiknya. Sempat terjadi balas-balasan poin oleh kedua pasangan. Akan tetapi, Bagas/Fikri mampu unggul lebih dulu di interval pertama atas Pram/Yere dengan skor 11-9. Bagas/Fikri tampil cukup menawan pada pertandingan tersebut. Sebab, pasangan peringkat 28 dunia itu berhasil menutup kemenangan di gim pertama atas Pram/Yere dengan skor 21-18. Pada gim kedua, pertandingan bertajuk perang saudara ini semakin seru. Meski kalah di gim pertama, Pram/Yere masih terus mengerahkan kekuatannya untuk bisa mencuri kemenangan di gim kedua ini. Namun lagi-lagi upaya mereka masih bisa dibendung karena Bagas/Fikri kembali unggul di interval kedua dengan skor 11-9. Setelah itu, dua pasangan dari Indonesia tersebut masih saling berbalasan poin dan kedudukan sempat imbang 15-15. Situasi balas-balasan poin terus berlangsung hingga akhir-akhir gim kedua. Pram/Yere benar-benar memberi perlawanan yang sangat baik kepada kompatriotnya. Namun sayang, mereka harus kalah. Bagas/Fikri sukses menutup gim kedua dengan kemenangan 21-19.