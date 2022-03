BIODATA dan agama Adrian Mattheis bisa Anda ketahui di artikel ini. Nama Adrian Mattheis langsung menjadi pusat perhatian dunia, terutama untuk para pencinta seni bela diri campuran Tanah Air karena prestasi yang baru-baru ini ditorehkan oleh petarung asal Papua tersebut.

Tepatnya Adrian berhasil menaklukkan, tepatnya membuat KO mantan juara dunia One Championship, Alex Silva dalam pertarungan kelas Strawweight di ajang One: Light Out. Dalam pertarungan yang dihelat di Stadion Indoor Singapura pada Jumat 11 Maret 2022 yang lalu itu, Adrian berhasil membuat KO Silva di ronde kedua.

Tentunya keberhasilan Adrian membuat KO Alex Silva itu sangatlah membanggakan Indonesia. Adrian sendiri dikenal memang sebagai petarung yang sangat hebat.

Untuk yang belum tahu, Adrian merupakan petarung dari Papu. Namun, sejatinya ia lahir di Pulau Halmahera, Kepuluan Maluku, Maluku Utara pada 14 Mei 1993.

Petarung yang kini berusia 28 tahun tersebut diketahui baru pindah ke Papua ketika kampung halamannya terjadi pertikaian. Adrian pun mengenal seni bela diri sejak masih kecil dan orang tuanya sangat mendukung hobinya itu.

Terbukti Adrian kecil pernah didaftarkan kelas karate oleh orang tuanya. Singkat cerita, Adrian pernah menimba ilmu di Jakarta dan bertemu dengan pelatih ternama, yakni Zuli Silawanto.

Zuli lantas melatih Adrian hingga akhirnya petarung berjuluk Papua Badboy itu mendapatkan kesempatan beraksi dan menjalani debut di ajang MMA, tepatnya di ONE Championship pada Agustus 2016 silam. Pada debutnya itu, Adrian langsung membuat kejutan dengan membuat dua lawannya KO di malam yang sama.

Sejak saat itu perjalanan Adrian di ONE Championship tak berjalan mulus seperti laga debutnya. Adrian kalah tiga kali beruntun dari beberapa atlet elit dalam divisinya, termasuk saat melawan juara dunia ONE Strawweight, Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke. Adrian diketahui pada saat itu masih kurang pengalaman dan belum mampu mengontrol emosinya. Namun, kini perlahan Adrian sudah memiliki pengalaman serta dapat menguasai diri lebih baik. Tak heran jika Adrian pada akhirnya sanggup mengalahkan Alex Silva yang pernah menyandang status juara dunia ONE Championship. Berikut Biodata dan Agama Adrian Mattheis: Nama: Adrian Mattheis Tempat Lahir: Halmahera, Maluku. Tanggal Lahir: 14 Mei 1993 Agama: Kristen Tinggi: 163 cm Julukan: Papua Badboy Tim: Tigershark Fighting Academy Asal: Indonesia