VALENTINO Rossi pernah prank dan tipu wartawan soal toko ayam Osvaldo. Momen itu terjadi pada September 1998, atau setelah Valentino Rossi memenangkan seri ke-11 kelas 250 cc yang berlangsung di Sirkuit Imola, Italia.

Ketika ingin merayakan kemenangan, Valentino Rossi mendapatkan kaus berwarna kuning dengan tulisan Polleria Osvaldo. Kaus tersebut diterima Valentino Rossi dari sang sahabat, Flavio Fratesi.

(Valentino Rossi saat beraksi di atas motor yang membantunya menjadi juara dunia)

Tulisan Polleria Osvaldo itu yang menarik perhatian jurnalis yang berada di area sirkuit. Sebab, Valentino Rossi mengucapkan terima kasih kepada Polleria Osvaldo yang disebutnya sebagai sponsor.

Polleria Osvaldo jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “Toko Ayam Osvaldo”. Jurnalis pun tercengang karena Valentino Rossi mau memopulerkan Polleria Osvaldo, mengingat produk tersebut sangatlah awam bagi masyarakat Italia.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor saya, Osvaldo. Mereka telah bersama saya sejak awal karier,” kata Valentino Rossi dalam buku autobiografi-nya yang berjudul What If I Had Never Tried It (Andai Aku Tak Pernah Mencobanya).

“Mereka selalu mendukung saya, meskipun saya belum memenangi banyak balapan. Saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada mereka,” lanjut Valentino Rossi.

Tak disangka, ucapan Valentino Rossi dipercaya para jurnalis yang hadir. Salah satu media Italia, RAI Italia, bahkan meminta Valentino Rossi untuk diizinkan meliput usaha peternakan ayam tersebut. Valentino Rossi pun kebingungan menuruti permintaan sang jurnalis. Sebab, peternakan ayam yang disebut Valentino Rossi hanyalah perusahaan fiktir. The Doctor –julukan Valentino Rossi– pun tidak kehabisan akal. Ia meminta salah satu penggemarnya yang memiliki lahan besar untuk disulap menjadi peternakan ayam. Kemudian, rekan Valentino Rossi yakni Stefano Bordono yang merupakan petugas tiket tol, pura-pura menjadi pemilik peternakan ayam tersebut. Singkat kata, RAI Italia datang ke sana dan wawancara pun berlangsung. Valentino Rossi pun tertawa terbahak-bahak ketika RAI Italia sama sekali tidak curiga dengan prank yang ia siapkan. Alhasil, prank tersebut baru terbongkar ketika Valentino Rossi membocorkan hal di atas di autobiografi-nya pada 2006.