RAHASIA di balik bendera nomor 69 yang dibawa Marc Marquez akan dibahas dalam artikel ini. Marc Marquez sempat membuat heboh penonton yang menyaksikan langsung race ketiga MotoGP 2018 yang dilangsungkan di Circuit of The Americas (COTA) dalam tajuk MotoGP Amerika Serikat (AS) 2018.

Dalam balapan tersebut, The Baby Alien –julukan Marc Marquez– tampil dominan. Start dari posisi empat, rider asal Spanyol ini finis sebagai yang terbaik.

(Marc Marquez memberi penghormatan kepada Nicky Hayden)

Bahkan, pembalap yang sudah mengoleksi enam gelar juara MotoGP ini unggul 3,5 detik dari Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) di posisi dua. Kelar balapan, Marc Marquez tak langsung pergi ke podium.

Marc Marquez pergi ke pinggir lintasan dan menghampiri salah satu rekannya yang sudah menunggu. Kemudian, sang rekan memberikan sebuah bendera dengan corak khas Amerika Serikat dengan tulisan nomor 69.

Rider 28 tahun itu pun pergi ke podium sembari membawa bendera tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa maksud Marc Marquez melakukan selebrasi tersebut?

Ternyata, Marc Marquez memberi penghormatan kepada mendiang legenda balap motor asal Amerika Serikat, Nicky Hayden. Sekadar diketahui, Nicky Hayden pernah membela Tim Repsol Honda layaknya Marc Marquez.

Nicky Hayden sempat enam musim (2003-2008) membela Repsol Honda. Pencapaian tertinggi Nicky Hayden tersaji pada MotoGP 2006, yang mana dirinya keluar sebagai juara dunia. (Nicky Hayden juara dunia MotoGP 2006) Saat itu, Nicky Hayden mengoleksi 252 angka, unggul lima poin dari Valentino Rossi di posisi kedua. Sayangnya lepas musim tersebut, Nicky Hayden gagal menemukan performa terbaiknya hingga pensiun pada MotoGP 2016. Sayangnya pada 22 Mei 2017, Nicky Hayden dinyatakan meninggal dunia. Nicky Hayden meninggal dunia setelah mengalami cedera parah di kepala dan dada. Kronologi Kecelakaan Nicky Hayden Sebelumnya pada Rabu 17 Mei 2017, pembalap yang biasa dijuluk The Kentucky Kid itu sedang bersepeda di Pantai Kota Rimini, Italia. Namun nahas, sepeda beserta dirinya ditabrak pengendara mobil yang kehilangan kendali. Saat itu, mobil hilang kendali karena ada masalah pada ban depan sebelah kanan. Akibatnya, Nick Hayden pun tertabrak dan membentur kaca mobil. Usai kejadian tersebut, Hayden langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yakni Maurizio Bufalini di Cesena. Dalam pemeriksaan yang dilakukan tim dokter, Hayden terindikasi mengalami kerusakan otak. Sayangnya selepas kepergian Nicky Hayden, Amerika Serikat tak lagi memiliki pembalap yang eksis di MotoGP. Akankah suatu hari nanti bakal muncul juara dunia MotoGP lagi dari Amerika Serikat? Menarik untuk dinantikan.