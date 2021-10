AUSTIN – Manajer Tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyambut gembira kemenangan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Bagi Puig, Marquez bisa sukses meraih kemenangan dalam balapan itu karena memang sudah mengetahui persis caranya menjalani balapan dengan baik di sana.

Sebagaimana diketahui, Marquez meraih kemenangan di Circuit of the Americas (COTA), pada Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB. Meski sempat gagal podium pada MotoGP San Marino 2021, Marquez berhasil mendominasi balapan di Circuit of the Americas, yang memiliki panjang lintasan 5,5 km dan 20 tikungan itu.

Terlepas dari masalah bahu kanannya, pembalap asal Spanyol itu telah melakukan yang terbaik di balapan ini. Di sisi lain, Puig mengatakan bawa saat menjalani balapan di Austin, timnya sejatinya mendapatkan kesulitan.

Tetapi, Marquez tahu apa yang harus dia lakukan dengan motornya saat balapan. Lebih lanjut, dia menjelaskan kemenangan yang diraih Marquez berdampak positif bagi seluruh tim.

“Jika kami berbicara tentang seluruh akhir pekan, kami memiliki beberapa kesulitan. Tapi, Marc Marquez mampu mengendalikan dirinya dan mengelola motor dengan sangat baik. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan dengan ban dan cara mengemudi,” kata Puig, dilansir dari Speedweek, Rabu (6/10/2021).

“Kemenangan ini sangat positif bagi tim kami, orang-orang yang bekerja di trek setiap akhir pekan dan juga mereka yang melakukan pekerjaan di rumah. Negatifnya, Pol Espargaro sayangnya tidak dapat mencapai hasil yang kami harapkan,” ucapnya.

Meski tidak berada di Austin, Puig adalah salah satu orang yang pertama memberikan selamat kepada Marquez melalui sambungan telefon. Lebih lanjut, Puig mengatakan dengan kemenangan Marquez timnya makin mempermanis catatan di timnya. “Kemenangan Marc Marquez juga merupakan podium ke-450 bagi Tim Repsol Honda. Angka luar biasa yang menggarisbawahi betapa hebatnya kisah yang telah dibuat oleh Repsol dan HRC bersama-sama,” ucapnya. “Sangat menyenangkan untuk mencapai tonggak sejarah seperti 450 podium dengan kemenangan besar di COTA. Sangat penting bagi kami untuk menang dan ini merupakan langkah maju untuk balapan berikutnya,” jelas Puig. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Marquez adalah raja dari COTA. Dia total sudah meraih tujuh kemenangan sejauh ini di sirkuit yang terletak di Austin, Amerika Serikat, itu.