AUSTIN - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menangi balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 di Circuit of The Americas (COTA), Senin 4 Oktober 2021. Kemenangan Marquez memicu kekesalan sang adik, Alex Marquez dari LCR Honda.

Saat Marquez merebut kemenangan, rekan-rekannya di Honda, baik dari Repsol Honda maupun LCR Honda, tidak mendapatkan hasil baik di COTA. Alex hanya bisa menyelesaikan balapan di posisi 12 atau tertinggal 24 detik dari sang kakak.

Dalam balapan ini, Alex mengalami masalah di tikungan satu pada awal balapan yang hampir membuatnya kembali ke garasi lebih cepat. Meski masih bisa bertahan, satu kesalahan itu mengakibatkan posisinya diambil alih pembalap lain.

“Saya memulai start dengan baik, tapi kemudian saya bertabrakan dengan pembalap lain di tikungan pertama. Akibatnya, saya kehilangan beberapa posisi lagi,” kata Alex, dilansir dari Speedweek, Selasa (5/10/2021).

Tak hanya Alex, pembalap Honda lain juga tidak berhasil mendapatkan hasil apik di Austin. Takaaki Nakagami (LCR Honda) sempat jatuh, tetapi menyelesaikan balapan di posisi ke-17. Sementara itu, Pol Espargaró (Repsol Honda) finis di posisi ke-10.

Dengan hasil ini, Alex tidak puas. Bahkan, ia memiliki kecewa karena dia gagal tampil apik meski mengendarai motor yang sama dengan Marquez. Namun, ia juga tidak menampik, bahwa Marc menunjukkan performa apik. Menurut Alex, Marquez bisa membuat perbedaan ketika berada di trek favoritnya, yaitu COTA. “Kami datang hari ini tertinggal 24 detik dari pemenang yang memiliki motor yang sama dengan saya, kami tidak bisa puas dengan hasil itu,” ucapnya. “Kami tahu, bahwa Marc Marquez biasanya membuat perbedaan sebagai pembalap di trek ini, tapi Nakagami juga kuat. Saya akan mencoba belajar dari mereka dan ketika kami kembali tahun depan, saya akan lebih kompetitif,” pungkasnya.