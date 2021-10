PEMBALAP Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku tak terobsesi mengejar gelar juara MotoGP 2021 di GP Emilia Romagna yang berlangsung Minggu, 24 Oktober 2021. El Diablo –julukan Fabio Quartararo– tak mau banyak berharap karena sang pesaing dalam perebutan gelar juara MotoGP 2021, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), piawai mentas di Sirkuit Misano.

Sebelumnya di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, Fabio Quartararo finis di posisi kedua di belakang pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Balapan tersebut berlangsung di Circuit of the America (COTA), Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB.

Atas hasil tersebut, Fabio Quartararo pun kini mampu memuncaki klasemen sementara MotoGP 2021 dengan raihan 254 poin. Selisih 52 angka dengan pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, yang kini berada di posisi kedua dengan total 202 poin.

Fabio Quartararo pun berpeluang untuk dapat menyegel gelar juara dunia MotoGP 2021 di Misano. Ia menjadi juara jika finis lebih baik ketimbang Francesco Bagnaia di balapan yang berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Minggu 24 Oktober 2021.

Meski memiliki peluang yang besar, Fabio Quartararo tidak mau terlalu memikirkan hasil balapan tersebut. Pasalnya, pembalap berusia 22 tahun itu menganggap Francsco Bagnaia berpeluang untuk memberikan kejutan di Misano.

"Ya tentu, dan saya pikir saya tidak perlu terobsesi dengan itu (memenangkan gelar). Maksud saya, kami memiliki keunggulan poin yang bagus di kejuaraan dan saya tidak perlu berpikir saya perlu mengambilnya di Misano, karena terakhir kali di Misano, Pecco (Bagnaia) sangat kuat,” ujar Quartararo dilansir dari Motorsport.com, Selasa (5/10/2021). (Quartararo (kiri) dan Bagnaia bersaing di perebutan gelar juara MotoGP 2021) Meski begitu, Fabio Quartararo pun menyebut dirinya akan mencoba untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jika gagal menyabet gelar juara di Misano, dirinya akan kembali berjuang pada MotoGP Algarve. “Jadi, saya akan melakukan yang terbaik di sana. Jika kami mencapainya di sana, itu fantastis. Jika tidak, kami akan memiliki kesempatan lain, jadi lebih tenang dan pengalaman yang saya ambil tahun ini setiap kali lebih tinggi dan lebih tinggi. Jadi, senang menjalani momen ini," tutup mantan rider andalan Petronas Yamaha tersebut.