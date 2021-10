AUSTIN - Hasil balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, Marc Marquez keluar sebagai juara di Circuit of the Americas (Cota), Senin (4/10/2021) dini hari WIB. Sedangkan Fabio Quartararo berada di posisi kedua, sementara Valentino Rossi di peringkat 15.

Begitu balapan dimulai, Marquez yang memulai balapan di posisi ketiga, langsung melesat ke depan. Dia mendahului Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo yang menduduki pole position serta posisi kedua.

Nasib Bagnaia semakin memburuk, karena dia justru kehilangan banyak posisi. Sementara Quartararo sanggup menduduki posisi kedua, di belakang Marquez yang melaju cepat.

Saking cepatnya Marquez, dia sampai sudah membangun jarak yang cukup jauh dalam beberapa putaran. Pembalap asal Spanyol tersebut lalu juga menorehkan fastest lap di putaran keenam.

Sedangkan Bagnaia sempat terjebak di posisi keenam pada putaran kedelapan. Tetapi, dia sukses menyalip pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins dan merebut posisi kelima.

Bagnaia kemudian tak perlu bersusah payah untuk menyalip rekannya, Jack Miller. Pasalnya, Miller langsung membiarkan Bagnaia lewat tanpa banyak perlawanan, dan memberikan peringkat keempat.

Memasuki putaran ke-15, kedigdayaan Marquez di Cota semakin tak tersentuh. Dia bahkan sukses membuat jarak 4 detik atas Quartararo yang bertahan di posisi kedua. Sementara posisi ketiga menjadi perebutan hingga putaran terakhir. pasalnya, Bagnaia mengalami kesulitan dalam mendahului pembalap tim Pramac Ducati, Jorge Martin. Martin terus bekerja keras menghalau Bagnaia, sampai kedapatan memotong tikungan. Akibatnya, Martin pun dihukum dengan penalti long-lap, dan posisi ketiga menjadi milik Bagnaia. Sedangkan kemenangan direbut oleh Marquez. Dia pun menahbiskan Cota sebagai lintasannya, dengan kemenangan ketujuhnya di sirkuit tersebut. Sementara Quartararo menyelesaikan balapan di posisi kedua. Berikut hasil balapan MotoGP AS 2021: 1 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team Honda 158.6 41'41.435 2 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 158.3 +4.679 3 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 158.1 +8.547 4 Alex Rins SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 157.9 +11.098 5 Jorge Martin SPA Pramac Racing Ducati 157.9 +11.752 6 Enea Bastianini ITA Avintia Esponsorama Ducati 157.8 +13.269 7 Joan Mir SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 157.8 +13.406 8 Jack Miller AUS Ducati Lenovo Team Ducati 157.7 +14.722 9 Brad Binder RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 157.6 +15.832 10 Pol Espargaro SPA Repsol Honda Team Honda 157.4 +20.265 11 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 157.2 +23.055 12 Alex Marquez SPA LCR Honda CASTROL Honda 157.1 +24.743 13 Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 157.0 +25.307 14 Luca Marini ITA SKY VR46 Avintia Ducati 156.9 +26.853 15 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 156.9 +28.055 16 Iker Lecuona SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 156.7 +30.989 17 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 156.4 +35.251 18 Danilo Petrucci ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 156.0 +42.239 19 Franco Morbidelli ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 155.5 +49.854