AUSTIN - Marc Marquez beranggapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 takkan lagi berjalan seperti biasa baginya. Cedera serius yang menimpanya musim lalu membuat The Baby Alien kurang percaya diri untuk kembali merajai Circuit of the Americas (COTA).

Marquez bisa dikatakan punya modal lebih baik ketimbang pembalap lain di MotoGP AS 2021. Rider asal Spanyol itu tercatat hampir selalu berhasi finis terdepan di Sirkuit Sepanjang 5,5 km sejak naik ke kelas utama MotoGP pada 2013 lalu.

Marquez hanya gagal pada 2019. Kala itu, Marquez gagal finis lantaran mengalami insiden di lintasan. Selain daripada itu, Marquez berhasil menyapu bersih balapan di COTA dengan podium kemenangan.

Akan tetapi, situasinya jelas berbeda musim ini. Rekan satu tim Pol Espargaro itu tidak memungkiri kondisi bahu yang belum sepenuhnya pulih cukup berdampak pada performanya di lintasan.

"Kondisinya cukup sulit. Kami juga terkendala dengan permukaan yang tidak rata di lintasan," ujar Marquez dilansir dari laman Speedweek, Sabtu (2/10/2021).

"Saya juga masih harus memeriksa bagaimana perkembangannya di sana hari ini. Dulu, mengubah arah adalah kekuatan sata di sini (COTA)," lanjutnya. "Ini jelas akan menjadi balapan yang berbeda dari sebelumnya bagi saya. Saya tidak memiliki kontrol motor yang baik ketika mengubah arah seperti yang saya lakukan sebelum cedera, saya sedikit lambat di sana," ujar Marquez lagi. "Tapi kami akan mencoba mengatur motor secara berbeda untuk sesi latihan bebas berikutnya. Jika kami kehilangan waktu di sana, kami harus mencoba memperbaiki kecepatan saat memasuki tikungan," tandasnya.