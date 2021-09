AUSTIN – Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Joan Mir, meyakini bahwa balapan di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 pada akhir pekan ini takkan berjalan mudah untuknya. Mir pun membeberkan alasannya pesimis menatap kiprahnya di MotoGP AS 2021.

Sebagaimana diketahui, gelaran MotoGP 2021 kembali berlanjut akhir pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP AS 2021 bakal digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB.

Mir pun memperkirakan MotoGP AS 2021 akan berjalan sulit karena dia sedikit asing dengan COTA. Sepanjang kariernya, Mir memang hanya satu kali berkompetisi di COTO, yakni pada MotoGP AS 2019.

BACA JUGA: Dampak Positif dari Uji Coba Motor Baru Bikin Suzuki Lebih Optimis Tatap MotoGP 2022

Selebihnya, Mir tak memiliki banyak pengalaman di lintasan tersebut bersama motor MotoGP. Tak ayal, Mir sudah dapat memperkirakan jika MotoGP AS 2021 akan sangat berat. Sebab, dia menilai COTA merupakan salah satu lintasan yang paling sulit di kalender MotoGP

BACA JUGA: 5 Calon Kuat Juara MotoGP 2021, Nomor 2 Siap Beri Kejutan

“Saya tidak terlalu mengenal COTA. Saya pernah turun di kelas junior, tetapi hanya satu kali di MotoGP, yakni pada musim debut. Kami tak bisa datang pada tahun lalu akibat pandemi,” kata Mir dikutip Crash, Kamis (30/9/2021).

“COTA merupakan salah satu lintasan paling radikal di kalender. Sirkuit ini cukup sulit, karena tikungannya pertama begitu landau. Kami harus berbelok 90 derajat dengan gigi 1. Sirkuit ini menuntut teknik pengereman yang bagus,” ujarnya.

“Kami harus mengombinasikan sektor pertama dan kedua. Penting untuk bisa menjaga kecepatan, karena itu menentukan waktu putaran. Bagian tersulit kemungkinan terletak di sektor kedua dan ketiga, dan perpindahan arahnya begitu sulit,” tutur Mir. Oleh sebab itu, pembalap asal Spanyol tersebut sadar jika harus bekerja keras sejak latihan bebas pertama. Dengan begitu, dia dapat membangun momentum dan mendapat hasil terbaik. “Penting untuk menemukan jalur yang tepat. Jika tidak, maka akan banyak waktu terbuang. Kami memiliki harapan tinggi, seperti di balapan lainnya. Saya akan mencobanya dan mencoba yang terbaik. Penting untuk melaju sejak FP1, karena ini adalah lintasan yang sulit,” ucapnya. Mir sendiri kini tengah menempati posisi ketiga di klasemen sementara MotoGP 2021. Dia sudah mengoleksi 167 poin saat ini.