AUSTIN - Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tinggal selangkah lagi untuk menjadi juara MotoGP 2021. Meski begitu, dia tidak memikirkan soal gelar juara sekarang.

Fokus Quartararo kini hanya tertuju pada balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Dia ingin menang dalam balapan yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Senin 4 Oktober 2021, dini hari WIB.

Sebagaimana diketahui, Quartararo kini berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 234 poin. Dia menang lima kali dari sembilan podiumnya pada musim ini.

Pembalap asal Prancis itu unggul 48 poin dari saingannya di urutan kedua, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Pembalap Italia itu sejauh ini mengumpulkan 186 poin dengan dua kemenangan dari enam kali naik podium.

Balapan musim ini tinggal menyisahkan tiga seri lagi. Artinya, poin maksimal yang dapat diraup para pembalap adalah 100 poin.

Menilik performa Quartararo sejauh ini, poin itu hampir mustahil didapat pembalap lain. Meski begitu, Quartararo tidak mau berpatok pada kemungkinannya untuk menjadi juara. Dia lebih memilih untuk terus berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan di setiap balapan.

“Kami memulai balapan akhir pekan di Austin dengan keunggulan 48 poin, dan setelah ini ada tiga balapan lagi, jadi mentalitas saya tetap sama seperti di Misano,” kata Quartararo, dikutip Crash, Kamis (30/9/2021). “Awalnya, tujuan saya bukan untuk memikirkan kejuaraan sampai GP San Marino, tetapi saya telah memutuskan untuk mempertahankannya. Saya pikir itu hal yang tepat bagi saya, yaitu berada di momen dan berjuang untuk kemenangan jika saya bisa,” lanjutnya. "Di Misano yang hampir membuat ibu saya terkena serangan jantung dan ayah saya pasti sangat menikmatinya! Saya sudah memiliki ide di awal tahun bahwa 'Tidak peduli apakah saya berjuang untuk kejuaraan atau tidak, saya ingin menang,” ucapnya. "Itulah yang terjadi di Misano, dan saya ingin tetap seperti ini,” pungkasnya.