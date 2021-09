NEW YORK - Petenis Inggris, Emma Raducanu, membuat kejutan di US Open 2021 dengan keluar sebagai juara. Gelar juara US Open 2021 berpengaruh besar pada peringkat petenis 18 tahun itu.

Sebagaimana diketahui, Raducanu mengalahkan petenis muda Kanada, Leylah Fernandez, di final pada akhir pekan lalu. Dia menang dua set langsung dengan skor 6-4 dan 6-3.

Raducanu adalah juara Grand Slam pertama yang memulai turnamen dari babak kualifikasi pertama. Dia juga menang dengan rekor fantastis tanpa pernah kalah satu set pun.

Selain itu, dia juga menjadi wanita Inggris pertama yang menjuarai Grand Slam sejak 1977. Virgiana Wade adalah wanita Inggris terakhir yang melakukan pencapaian itu.

Dilaporkan dari The Nation, Rabu (15/9/2021), peringkat Raducanu naik 127 posisi. Kini, Raducanu duduk di peringkat 23 dunia. Itu merupakan peringkat tertingginya selama berkarier di dunia tenis.

Raducanu unggul lima tingkat dari Fernandez. Petenis asal Kanada itu naik 45 tempat ke urutan 28 dunia. Sementara itu, mantan petenis nomor satu dunia, Naomi Osaka, turun ke posisi lima. Dia gagal mempertahankan gelarnya di US Open 2021 setelah ditumbangkan Fernandez di babak ketiga. Kemudian, juara US Open dua tahun lalu, Bianca Andreescu, turun 13 peringkat ke posisi 20. Petenis berusia 21 tahun itu gagal di babak keempat pada edisi tahun ini. Beberapa petenis putri mengalami perubahan posisi di peringakat dunia. Untuk Raducanu, peringkat 23 dan gelar juara US Open 2021 bukanlan akhir baginya, melainkan awal. Petenis 18 tahun itu punya banyak hal yang harus dicapai di masa depan.