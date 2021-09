NEW YORK - Petenis 18 tahun asal Inggris, Emma Raducanu, membuat kejutan dengan menjuarai US Open 2021. Selain juara, Raducanu pun membuat catatan untuk dalam perjalanannya untuk menjadi juara US Open 2021.

Raducanu memulai US Open 2021 dari babak kualifikasi dan selalu menang dua set langsung. Berarti, dia tidak pernah kalah dalam 10 pertandingan atau 20 set hingga keluar sebagai juara.

Dia memulai petualangannya di New York dengan mengalahkan wakil Belanda, Bibiane Weijers, di pertandingan pertama kualifikasi dengan skor 6-1 dan 6-2. Setelah itu, dia menang di dua laga kualifikasi dengan menumbangkan Mariam Bolkvadze dari Georgia dan Mayar Sherif asal Mesir.

Memasuki babak pertama, Raducanu bertemu dengan petenis asal Swiss, Stefanie Vogele. Dia pun menang dengan mudah 6-2 dan 6-3.

Pada babak kedua, petenis berusia 18 tahun itu menumbangkan Zhang Shuai yang berasal dari China. Dia melaju ke babak ketiga setelah menang 6-2 dan 6-4.

Selanjutnya, petenis kelahiran Toronto itu menang tanpa perlawanan berarti dari Sara Sorribes Tormo. Dia menang 6-0 dan 6-1 untuk mempecundangi petenis asal Spanyol itu. Pada babak 16 besar, Raducanu bertemu dengan petenis tuan rumah, Shelby Rogers, dan kembali menang mudah dengan skor 6-2 dan 6-1.

Kemudian, Raducanu berhadapan dengan juara Olimpiade Tokyo 2021, Belinda Bencic, di babak perempatfinal. Akan tetapi, dia bisa melaju ke semifinal setelah menang 6-3 dan 6-4 atas petenis asal Swiss itu. Pada semifinal, dia mengalahkan petenis asal Yunani, Maria Sakkari, dengan skor 6-1 dan 6-4. Hasil cemerlang tersebut terus dipertahankan olehnya hingga partai final yang digelar pada Minggu 12 September 2021, dini hari WIB. Dia keluar sebagai juara setelah menghajar petenis remaja lainnya yang berasal dari Kanada, Leylah Annie Fernandez. Raducanu tidak kehilangan satu set pun di US Open 2021 usai menang 6-4 dan 6-3 atas Leylah. Dengan penampilan gemilangnya, Raducanu meraih gelar Grand Slam pertamanya dengan catatan tanpa pernah kalah sejak babak kualifikasi. Dia juga menjadi wanita Inggris pertama yang memenangkan trofi utama tersebut sejak 44 tahun lalu. Raducanu pun membuktikan dirinya sebagai salah satu petenis muda yang layak diperhitungkan.