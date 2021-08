NEW YORK - Petenis Jepang, Naomi Osaka, lolos ke babak kedua US Open 2021. Naomi bahagia untuk kelolosannya dan juga sambutan hangat dari para penonton US Open 2021.

Naomi melawan petenis Republik Ceko, Marie Bouzkova. Ia menang mudah dalam dua set langsung 6-4 dan 6-1 di Arthur Ashe Stadium Selasa (31/8/2021), pagi WIB.

Naomi tampil sangat baik pada set pertama. Juara Grand Slam empat kali itu merebut kemenangan di set pertama dengan skor 6-4. Pada set kedua, petenis berusia 23 tahun itu menang meyakinkan dengan skor 6-1.

Setelah laga usai, Naomi menyebut kehadiran penonton di Arthur Ashe Stadium membuatnya takjub. Pasalnya, setahun lalu, ia memenangkan gelar US Open, tetapi tidak ada penonton karena pandemi Covid-19.

“Rasanya agak gila bermain di depan semua orang lagi. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih telah datang ke sini. Tahun lalu, ketika kami tidak memiliki penonton, saya tahu itu terasa sangat sepi bagi saya,” kata Osaka, dilansir dari Fisrtpost, Selasa (31/8/2021).

“Saya senang melihat anak-anak kecil di antara penonton dan, tentu saja, orang dewasa juga,” sambungnya. Sebagaimana diketahui, Naomi sedang berusaha mencapai level performa terbaiknya. Meski menang, Naomi merasa masih bisa lebih baik lagi. Naomi sendiri menyatakan Arthur Ashe Stadium seperti rumahnya sendiri. Hal itu tidak mengherankan karena ia sudah memenangi dua gelar US Open. “Saya telah memainkan banyak pertandingan di lapangan ini. Tentu saja, saya merasa sangat nyaman di sini,” pungkasnya.