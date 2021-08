NEW YORK – Andy Murray, mengalami kekalahan dan membuatnya tersingkir pada babak pertama Amerika Serikat (AS) Terbuka atau US Open 2021. Petenis asal Skotlandia itu menuding lawannya, Stefanos Tsitsipas telah berbuat curang.

Murray secara mengejutkan memberikan perlawanan yang sengit pada pertandingan tersebut. Mantan petenis nomor satu dunia itu masih bisa membuktikan keahliannya dengan belum habis setelah menjalani operasi pinggulnya.

Petenis berusia 34 tahun itu memaksa Tsitpitas bermain sampai lima jam. Namun, pertandingan yang melelahkan itu berakhir tragis bagi Murray yang harus menelan kekalahan dari petenis nomor tiga dunia tersebut dengan skor 2-6, 7-6 (9-7), 3-6, 6-3 dan 6-4 di Arthur Ashe Stadium, Selasa (31/8/2021) pagi WIB.

Tetapi selepas laga, Murray menyebut tidak sepenuhnya menerima kekalahan dari Tsitsipas. Ia menilai petenis asal Yunani tersebut berbuat curang dengan memanfaatkan waktu time out cukup lama sebanyak dua kali. Bahkan pada momen yang kedua, Murray merasa kesal karena Tsitsipas menggunakan waktu jeda selama tujuh menit.

Murray menganggap tindakan Tsitsipas tidak sportif demi memenangkan pertandingan. Setelah laga saat berjabat tangan pun, Murray menanggapinya dengan sangat dingin. Bahkan saking kesalnya Murray mengatakan telah kehilangan rasa hormat kepada Tsitsipas dan hampir tidak mau melakukan keterangan pers pascalaga.

“Saya kehilangan rasa hormat untuknya. Apakah menurutmu itu normal? Apakah Anda pikir itu baik-baik saja? Saya pikir itu omong kosong dan dia juga tahu itu,” ucap Murray, dilansir dari Tennishead, Selasa (31/8/2021). “Saya bilang saya tidak ingin melakukan pers malam ini karena saya tahu saya akan duduk di sini dan itu akan terdengar seperti saya baru saja menghancurkannya. Itu menjengkelkan bagi saya karena kedengarannya seperti anggur asam karena Anda kalah dalam pertandingan,” sambungnya. “Tapi saya akan mengatakan hal yang sama jika saya menang, saya janji. Itu omong kosong, dan dia tahu itu,” pungkasnya