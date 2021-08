10 teknik dasar bola basket harus diketahui bagi Anda yang ingin menekuni olahraga ini. Jika teknik dasar Anda makin bagus, permainan Anda juga akan meningkat.

Berikut 10 teknik dasar bola basket:

10. Memegang







(Memegang bola harus dilakukan dengan benar untuk menghindari cedera, foto: Istimewa)

Sebelum mulai bermain, ketahuilah cara memegang bola yang tepat agar bola di tangan dan Anda terhindar dari cedera. Pertama, pegang bola basket dengan kedua tangan yang terbuka lebar, seperti sedang memegang mangkok besar.

Tempatkan kedua telapak tangan di sisi kanan dan kiri bola serta berada agak di belakang. Rentangkan jari-jari Anda sehingga bola terpegang dengan kuat. Lalu, buka kedua kaki Anda dengan salah satunya agak ke depan. Selanjutnya, condongkan badan sedikit ke depan.

9. Mengoper







(Salah satu teknik mengoper bola, yaitu baseball pass, foto: Istimewa)

Setelah memegang bola dengan benar, Anda bisa mengopernya ke rekan setim Anda. Ada sembilan tipe operan, yaitu Baseball Pass, Behind the Back Pass, Bounce Pass, Chest Pass, Hand off Pass, Hook Pass, One-Hand Push/Shoulder Pass, Overhead Pass, dan Underhand Pass.

Pada umumnya, mengoper bola dilakukan dengan kedua tangan Anda. Oper bola ke rekan setim untuk membongkar pertahanan lawan.

8. Menangkap



(Menangkap bola basket pada umumnya dengan kedua tangan Anda, foto: istimewa)

Usai mengoper, Anda juga harus tahu bagaimana menangkap bola dengan benar. Saat rekan setim Anda mengoper bola, raih bola dengan telapak tangan yang terbuka lebar dan jari-jari terentang, seperti teknik memegang bola.

Selanjutnya, genggam bola dengan merentangkan jari tangan selebar mungkin ke sisi bola sambil ditarik ke belakang mendekat ke badan. Ini dilakukan untuk melindungi bola dari sergapan lawan.

7. Menggiring







(LeBron James menggiring bola, foto: Reuters)

Saat Anda sudah memegang bola dan dijaga lawan, Anda bisa mengoper bola lagi, melakukan tembakan atau menggiring bola untuk melewatinya. Lalu, bagaimana cara menggiring bola yang tepat?

Pada umumnya, Anda memantulkan bola ke lantai dengan satu tangan, lalu kontrol bola dengan baik menggunakan jari-jari Anda. Saat menggiring bola, siku tangan harus lurus dan pergelangan tangan Anda mesti lentur. Tubuh Anda pun harus setengah membungkuk, tetapi pandangan Anda tetap ke arah lawan untuk tahu harus bergerak ke mana atau mewaspadai sergapan lawan.

Sekadar informasi, Anda hanya boleh memantulkan bola ke lantai setelah melakukan tiga langkah pergerakan. Jika hal melanggar, bola akan menjadi milik lawan.

6. Pivot

(Pivot digunakan untuk melindungi bola dari sergapann lawan, foto: Istimewa) Pivot merupakan gerakan yang diikuti dengan tiga aksi, yaitu, menggiring, mengoper, dan menembak. Pivot merupakan gerakan untuk menyelamatkan bola dari lawan dengan memutar tubuh menggunakan satu kaki sementara kaki yang lainnya sebagai poros. 5. Menembak



(Menembak dengan tepat dan benar akan membantu tim Anda memenangkan pertandingan, foto: Istimewa) Menembak penting dalam pertandingan basket. Makin banyak tembakan Anda menghasilkan poin, peluang tim Anda menang pun akan membesar. Pada umumnya, menembak dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau dua tangan. Tipe-tipe tembakan adalah Set up shoot, Jump shoot, dan Lay up shoot. Set up shoot dilakukan dengan tembakan langsung saat lemparan bebas. Selanjutnya, Jump shoot dilakukan sambil melompat. Terakhir, Lay up Shoot dilakukan dengan menggiring bola yang diakhiri dengan mengangkat bola, bisa dengan tangan kanan ataupun kiri, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. 4. Rebound

(Rebound bisa dipakai untuk menyerang dan bertahan, foto: istimewa) Rebound adalah gerakan mengambil atau menangkap bola yang gagal masuk kedalam keranjang. Ada dua tipe rebound, yaitu ofensif rebound dan defensif rebound. Ofensif rebound adalah memasukkan bola, yang gagal masuk keranjang, agar tim mendapatkan poin. Defensif rebound kebalikannya, yaitu merebut bola yang gagal dimasukkan oleh lawan. 3. Bertahan

(LeBron James menjaga lawannya, foto: Twitter/@NBA) Selain menyerang, Anda juga harus bertahan agar lawan tidak mendapatkan poin. Ada dua cara untuk bertahan, yaitu personal defense dan team defense. Personal defense dibagi menjadi tiga, yaitu standard (menutup pergerakan lawan yang ingin melewati), deny defense (menutup jalur operan lawan), triangle defense (merebut bola saat lawan mengoper). Selanjutnya, team defense pun dibagi tiga, yakni zone defense (bertahan dengan setiap pemain menjaga pos masing-masing), man-to-man (setiap pemain memiliki tugas untuk menjaga satu lawan yang berbeda), Fix defend (kombinasi dari zone dan man-to-man). 2. Screen

(LeBron James terkena screen lawannya, foto: Istimewa) Screen adalah gerakan membayangi, menghalangi, atau menutup jalan lawan, dengan tujuan agar membebaskan rekan setim Anda untuk lepas dari penjagaan lawan. 1. Slam Dunk (LeBron James melakukan slam dunk, foto: Istimewa) Slam dunk adalah gerakan yang paling populer untuk mencetak poin. Pemain melakukan slam dunk dengan melompat setinggi mungkin, lalu memasukkan bola ke dalam keranjang dengan keras. Slam dunk cocok untuk pemain berpostur tinggi, tetapi yang bertubuh biasa pun bisa melakukannya asal bisa melompat dengan tinggi.