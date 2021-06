JADWAL game 6 playoff NBA 2020-2021, ada dua pertandingan yang berlangsung. Salah satunya peluang Atlanta Hawks lolos ke final wilayah timur.

Atlanta Hawks akan menjamu Philadelphia 76ers (Sixers) di State Farm Arena, Atlanta, Sabtu (19/6/2021) pagi waktu Indonesia. Pertandingan digelar pukul 06.30WIB.

Saat ini Hawks dalam posisi memimpin 3-2 atas Sixers. Dalam format pertandingan semifinal yang mengusung best of seven, Hawks bisa mengantongi tiket final apabila menang.

Trao Young menjadi andalan Hawks di laga kali ini. Pemain yang berposisi sebagai point guard itu memiliki statistik mumpuni dengan 25,3 point, 3,9 rebound, dan 9,4 assist per pertandingan.

Sementara di kubu Sixers, mereka akan berharap pada sosok Joel Embiid yang sudah mengantongi 28,5 point, 10,6 rebound, dan 2,8 assist per pertandingan. Jika Sixers menang, pertandingan akan berlanjut ke Game 7.

Dari semifinal wilayah barat, Los Angeles Clippers akan menjamu Utah Jazz di Staples Center. Pertandingan tersebut digelar pukul 09.00WIB.

Saat ini Clippers memimpin head o head atas Jazz di semifinal dengan keunggulan 3-2. Artinya, jika menang dalam pertandingan tersebut, Clippers akan memastikan satu tempat di babak final.

Clippers sendiri akan mengandalkan sosok Paul George yang musim ini sudah mengantongi 23,3 point, 6,6 rebound, dan 5,2 assist. Sedangkan Jazz mengandalkan Donovan Mitchell yang punya statistik 26,4 point dan 4,4 rebound.

Jadwal NBA

06.30WIB Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks

09.00WIB Los Angeles Clippers vs Utah Jazz

