LEGENDA bulu tangkis Indonesia, Markis Kido, meninggal dunia pada Senin 14 Juni 2021, malam WIB. Markis Kido wafat pada umur 36 tahun.

Kabar Markis Kido meninggal dunia pertama kali diketahui melalui unggahan Humas PBSI, Yuni Kartika, di media sosial instagram. Kabar Markis Kido meninggal pun dikonfirmasi PBSI melalui instagram juga.

“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia salah satu pahlawan bulu tangkis Indonesia, peraih emas Olimpiade Beijing 2008, Markis Kido,” cuit PBSI di akun twitter resminya, @INABadminton.

“Semoga almarhum mendapat tempat di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Selamat jalan Kido!” sambung cuitan itu.

Meninggalnya Markis Kido, yang mendadak, membuat semua orang terkejut. Alhasil, banyak warganet berdoa agar legenda bulu tangkis Indonesia itu bisa beristirahat dengan tenang.

“Innalillahi Wainnailaihi Rojiun... semoga Husnul Khatimah pejuang bulutangkis Indonesia..” cuit akun @Ilhm141.

“innalillahi wa innailaihi rajiun kagett banget, rest in peace, legend. Terimakasih for all of your hardworks. You'll be missed,” cuit akun @ssunfloow.

Akun @DoniDamanikk bahkan mengaku kehilangan sosok idola dengan kepergian Markis Kido. “Dulu idolain beliau karena sama2 bertubuh gempal tapi lompatan beliau tinggi dan pukulannya keras. Selamat jalan pahlawan masa kecil.” Banyak doa mengalir untuk Markis Kido yang telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai turnamen bulu tangkis internasional. Sekadar informasi, Markis Kido pernah menduduki peringkat satu dunia untuk nomor ganda putra bersama Hendra Setiawan. Setelah era Chandra Wijaya/Sigit Budiarto dan Luluk Hadianto/Alvent Yulianto Chandra, Markis Kido/Hendra Setiawan menjadi andalan Indonesia di nomor ganda putra. Banyak prestasi ditorehankan Markis Kido di dunia bulu tangkis. Namun, prestasi tertinggi beliau adalah saat menjadi juara dunia pada 2007 dan meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008, China. Prestasi itu diraih Markis Kido bersama Hendra Setiawan. Selamat Jalan Markis Kido.