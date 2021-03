BOGOR – Pelita Jaya Bakrie sukses menunjukkan performa mengesan saat menghadapi pemuncak klasemen IBL musim 2021 Divisi Merah, Louvre Dewa United Surabaya, pada laga penutup seri dua. Dalam laga yang dimainkan di Robinson Cisarua Resort tersebut, Pelita Jaya menang dengan skor 77-70.

Hasil yang diraih Andakara Prastawa jelas membuat tim asal ibukota itu kembali bersinar mengingat pada pertandingan sebelumnya harus menyerah dari seterunya, yakni Satria Muda Pertamina Jakarta.

Dalam laga yang cukup ketat itu, Andakara Prastawa mencetak 18 angka, Respati Ragil Pamungkas membuat 14 poin, Agassi Goantara membuat 12 angka dan Muhammad Hardian Wicaksono mencetak 10 angka buat Pelita Jaya.

Di kubu Louvre, Jamarr Johnson membuat double-double dengan 23 poin dan 12 rebound sedangkan Kevin Moses menyumbang 17 angka.

Pada laga yang cukup bergengsi itu, Louvre menurunkan starter Nikolas Mahesa, Wendha Wijaya, Kevin Moses Poetiray, Jamarr Andre Johnson dan Lutfianes Gunawan. Pelita memasang formasi awal Agassi Yesse Goantara, Andakara Prastawa, Reggie William Mononimbar, Valentino Wuwungan dan Muhammad Hardian Wicaksono.

Dikutip dari laman resmi IBL, pemain Pelita Jaya, Agassi membuka angka untuk timnya, namun langsung dibalas Kevin Moses. Three points Jammar membuat Louvre memimpin 6-2. Prastawa memperkecil jarak, namun Kevin membuat selisih melebar lagi 9-4. Layup Agassi dibalas poin dari Lutfianes dan Jamarr, Louvre memimpin 14-6. Louvre unggul 17-15 di kuarter pertama.

Three points Ragil dan Govinda Saputra langsung membuat Pelita memimpin 21-17. Lay up Stefan Carsera dan Jamarr buat Louvre menyamakan kedudukan. Wicaksono mencetak dua angka, three points Kevin membuat Louvre unggul, namun Pelita melesat lewat Ragil, Prastawa dan Govinda, 30-24.

Kevin dan Agassi berbalas dua angka, three points play Wicaksono membuat Pelita unggul, ditambah tiga poin dari lemparan bebas Reggie, Pelita memimpin 39-26. Di kuarter kedua tersebut, Pelita membombardir jaring Louvre, menutup babak pertama dengan keunggulan cukup jauh 45-29. Kevin membuka angka babak kedua lewat dua kali lemparan bebas. Poin Wendha dari layup Prastawa. Agassi dan Wicaksono menambah poin dan menjaga keunggulan Pelita 51-35. Louvre kemudian menambah poin sekaligus menipiskan ketinggalan lewat G. Suputra, Wendha dan Kevin, tetapi Ragil menjauhkan kembali selisih 56-41. Di kuater ketiga, Pelita Jaya tetap unggul 56-49. Prastawa mengawali poin di kuarter terakhir. Ragil menambah keunggulan Pelita, tetapi Jamarr mengejar. Pelita unggul 61-54 pada tiga menit pertama kuarter akhir. Aggasi melesakkan tembakan perimeter, dibalas tembakan tiga angka Dio Tirta, tetapi back to back under basket Valentino membuat Pelita sedikit menjauh 70-59. Tembakan tiga angka Prastawa dibalas Dio Tirta. Louvre masih memimpin 75-68 di waktu tersisa 1 menit 7 detik. Lemparan bebas Agassi dibalas layup Carsera, Pelita Jaya memenangkan pertandingan dengan skor akhir 77-70.