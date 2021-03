JAKARTA - Liga Bola Basket Indonesia (IBL) akhirnya mendapatkan izin keramaian dari pihak Poliisi Indonesia (Polri) untuk melangsungkan kompetisi musim 2021. Dengana danya izin tersebut, maka IBL 2021 bisa digelar pada 10 Maret 2021 mendatang di Robinson Cisarua Resort.

Kepastian tersebut diketahui setelah Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah menerima surat izin tersebut pada Jumat 5 Maret 2021 malam WIB.

"Kami menerima surat izin dari kepolisian pada pukul 21:24 WIB, dan diteruskan informasi utamanya kepada para klub-klub IBL dan mitra sponsor, pendukung," ungkap Junas dalam siaran pers, Sabtu (7/3/2021).

Baca Juga: Hasil Tes Pramusim MotoGP 2021 Hari Pertama Sesi Kedua: Valentino Rossi Unjuk Gigi dengan Warna Baru

"Alhamdulillah IBL 2021 dipastikan bergulir. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kemenpora, BNPB, Kementerian Kesehatan dan semua pihak yang telah membantu hingga IBL 2021 dapat digelar," kata dia menambahkan.

IBL musim 2021 digelar dalam dua fase di Robinson Cisarua Resort Kabupaten Bogor dan Mahaka Square Arena Jakarta. Kedua fase bakal berlangsung tanpa penonton dan menerapkan sistem gelembung sebagai upaya meminimalisir penularan COVID-19.

Robinson Cisarua bakal menjadi lokasi untuk pertandingan fase pertama atau babak reguler pada 10 Maret-10 April.

Seri pertama akan digelar pada 10-15 Maret, seri kedua berlangsung 18-23 Maret sebelum dilanjut ke seri ketiga pada 26- 31 Maret, lalu ditutup seri keempat pada 5-10 April.

Fase kedua yang terdiri atas babak playoff hingga final akan dilangsungkan di Mahaka Arena pada 23 Mei-6 Juni.

Jadwal fase kedua diawali dengan babak playoff. pada 23-25 Mei, dilanjut dengan semifinal pada 27-29 Mei dan pertarungan puncak atau babak final dengan format best of three digelar pada 3, 4 dan 6 Juni.