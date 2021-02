SEBANYAK 11 pertandingan NBA 2020-2021 digelar pada Minggu (7/2/2021) dini hari hingga siang WIB. Sang juara bertahan, Los Angeles (LA) Lakers, melanjutkan tren positif mereka dengan meraih kemenangan 135-129 atas Detroit Pistons.

Rentetan NBA 2020-2021 dibuka dengan duel antara New York Knicks vs Portland Trail Blazers di Madison Square Garden. Tuan rumah mampu menang cukup telak 110-99 atas Blazers. Berikutnya ada Sacramento Kings vs Denver Nuggets. Laga ini dimenangi Kings dengan skor 119-114.

Baca juga: Hasil Pertandingan NBA 2020-2021: Lakers dan Warriors Segel Kemenangan

Kemenangan telak juga diraih Chicago Bulls saat menantang tuan rumah Orlando Magic. Tim berlogo banteng itu sukses menang 118-92. Sementara itu, San Antonio Spurs hanya mampu menang 111-106 atas Houston Rockets di kandang lawan.

Selisih cukup jauh juga tercipta pada dua laga lain, yakni Cleveland Cavaliers vs Milwaukee Bucks yang berakhir 99-124! Begitu juga dengan Atlanta Hawks yang sukses mengempaskan Toronto Raptors dengan skor 132-121.

Baca juga: Hasil Pertandingan NBA 2020-2021 Hari Ini: Milwaukee Bucks Menang, Miami Heat Kalah

Philadelphia 76ers juga ikut mencatatkan kemenangan telak. Brooklyn Nets disikat 124-108 di Wells Fargo Center. Sedangkan Oklahoma Thunder hanya mampu menang tipis 120-118 atas Minnesota Timberwolves.

Kekalahan tipis juga diderita Golden State Warriors. Bertandang ke markas Dallas Mavericks, GSW tumbang 132-134! Sedangkan New York Pelicans mampu menang cukup jauh atas Memphis Grizzlies 118-109. Duel terakhir mempertemukan antara LA Lakers vs Detroit Pistons di Staples Center.

Tim tamu sukses merebut kuarter pertama dengan skor 27-29. LA Lakers lantas mengamuk di kuarter kedua dengan mencatatkan keunggulan 36-25. Pada kuarter ketiga, LeBron James dan kawan-kawan masih unggul, tetapi sangat tipis 25-24. Namun, Pistons mengamuk pada kuarter keempat. Mereka mampu memaksakan skor akhir dalam empat kuarter imbang 106-106. Duel harus diselesaikan lewat dua kali overtime. Pada OT1, kedua tim sama-sama mencatatkan hasil 12-12. Tak mau kalah, LA Lakers sukses merebut OT2 dengan skor cukup telak 17-12. Alhasil, LA Lakers menang 135-129 atas Detroit Pistons. Selain skor yang ketat, duel itu menampilkan persaingan sengit antara LeBron James vs Jerami Grant. King James mencetak total 33 angka, sementara Grant menyumbang 32 poin bagi Detroit Pistons.