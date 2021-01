LAS VEGAS – Islam kerap dikaitkan dengan teroris, tetapi legenda tinju dunia, Mike Tyson, tidak setuju. Menurut Mike Tyson, teroris adalah orang-orang yang melakukan hal buruk dengan mengatasnamakan agama. Mike Tyson menilai tindakan orang-orang tidak berkaitan dengan agamanya.

Mike Tyson begitu peduli dengan Islam karena telah lama memeluk agama yang disebarkan Nabi Muhammad SAW itu. The Baddest Man on The Planet –julukan Mike Tyson– menjadi mualaf saat masih aktif bertinju.

Banyak cerita tentang perjalanan Mike Tyson masuk Islam. Cerita paling terkenal adalah Mike Tyson menjadi mualaf saat masuk penjara pada 1992-1995 karena kasus pemerkosaan.

Namun, Mike Tyson mengklarifikasi, bahwa dirinya telah memeluk Islam sebelum masuk penjara. Dia pun bersyukur memutuskan berpindah keyakinan ke Islam.

Pria asal Amerika Serikat (AS) itu menegaskan, bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah SWT. Sebab, Mike Tyson menjadi pribadi lebih baik seperti sekarang karena Allah SWT.

Mike Tyson telah merasakan indahnya Islam. Oleh sebab itu, The Baddest Man on The Planet kecewa citra Islam memburuk karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Saya sangat bersyukur bisa menjadi seorang muslim. Allah tidak membutuhkan saya. Saya yang membutuhkan Allah," kata Tyson, mengutip dari Fox411, Selasa (26/1/2021). “Saat Anda melihat ada muslim yang taat, pasti Anda mencintai dan menghormati mereka. Agama tidak buruk. Orang-orang yang membuat agama menjadi buruk," ungkapnya. Mike Tyson sudah pensiun dari dunia tinju. Akan tetapi, pada akhir tahun lalu, Mike Tyson menjalani pertarungan ekshibisi melawan Roy Jones Jr. yang berakhir imbang. Pengalaman bertarung dengan Roy Jones Jr membuat semangat Mike Tyson untuk bertarung kembali. Mike Tyson dikabarkan tengah mencari lawan untuk pertarungan ekshibisi berikutnya.