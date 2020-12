TAVULLIA – Pembalap debutan di MotoGP 2021, Enea Bastianini, menatap penuh optimis penampilannya untuk musim depan. Ia bahkan merasa yakin bisa mengikuti kesuksesan Joan Mir di MotoGP dengan merebut gelar juara dunia.

Bastianini memang menjadi salah satu pembalap rookie yang akan mentas di kelas MotoGP pada musim depan. Selain dirinya, ada nama Jorge Martin dan juga Luca Marini yang merupakan adik tiri dari Valentino Rossi.

Di MotoGP 2021, Bastianini akan membela salah satu tim satelit Ducati, yakni Esponsorama Racing. Di sana, dia akan bertandem dengan Luca Marini.

Bastianini pun menatap perjalanannya di MotoGP 2021 dengan penuh optimis. Ia bahkan yakin bisa memiliki kans untuk menyabet gelar juara dunia.

Pembalap asal Italia itu digandrungi rasa optimisme begitu besar usai menyaksikan penampilan Joan Mir di MotoGP 2020. From zero to hero, Mir yang tak pernah dijagokan jadi juara nyatanya bisa membuat gebrakan besar.

Hal inillah yang siap diikuti oleh Bastianini. Terlebih, Enea Bastianini merasa punya modal besar yang dibawanya dari kelas sebelumnya.

Sebelum naik ke kelas MotoGP, Bastianini diketahui berhasil menyegel gelar juara Moto2 2020. Ia memenangkannya setelah bersaing ketat dengan sejumlah nama, termasuk rekan setimnya untuk musim depan, yakni Luca Marini.

“Melihat Joan Mir memenangkan gelar jaura MotoGP pasti membuat saya sadar bahwa saya juga bisa melakukannya," ujar Bastianini, sebagaimana dikutip dari Paddock GP, Jumat (4/12/2020).