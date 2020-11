VALENCIA – Kabar tak menyenangkan datang dari tim satelit KTM, Tech3. Salah satu pembalap mereka, yakni Iker Lecuona, dinyatakan positif terpapar virus corona.

Sebagaimana diwartakan laman resmi MotoGP, Sabtu (14/11/2020), Lecuona dinyatakan positif Covid-19 dan akan absen di MotoGP Valencia 2020. Ia dinyatakan positif terpapar Covid-19 setelah menjalani tes PCR di Valencia, Spanyol.

Leucona sendiri sejatinya memang baru saja selesai menjalani isolasi mandiri selama 10 hari di rumahnya yang berada di Andorra. Karantina mandiri ini diakukan karena Lecuona melakukan kontak dengan kakaknya yang positif terjangkit virus corona.

BREAKING: @LecuonaIker ruled out of the #ValenciaGP due to a positive COVID-19 test



Full details below 👇#MotoGP | 📰https://t.co/4D37TOUoX0