NEW YORK – Sebuah hal ganjil sempat terjadi pada daftar peringkat pound for pound Ultimate Fighting Championship (UFC) beberapa saat lalu. Ya, UFC sempat menghadirkan nama Conor McGregor sebagai petarung pound for pound terbaik mereka dengan mengalahkan Khabib Nurmagomedov.

Sebagaimana diketahui, perdebatan panjang memang mewarnai media sosial terkait status petarung terbaik pound for pound dalam beberapa hari terakhir. Ya, UFC sendiri menjadikan Khabib sebagai petarung pound for pound terbaik mereka dalam beberapa hari terakhir.

Keputusan UFC memasukan nama Khabib sebagai pemimpin daftar petarung pound for pound terbaik pun sempat mendapatkan kritikan dari Jon Jones. Ya, Jones mengklaim bahwa dirinya yang paling layak mendapatkan status sebagai petarung terbaik pound for pound UFC.

Pasalnya Jones merasa dirinya sudah menjalani petarungan perebutan gelar juara lebih banyak dibandingkan Khabib. Jones sendiri sepanjang karier profesionalnya sebagai petarung memang telah menjalani 15 pertarungan perebutan juara dunia, sementara Khabib baru empat kali.

Belum selesai soal perdebatan antara Khabib dengan Jones, UFC kembali membuat gempar para penggemarnya beberapa saat lalu. Ya, entah sengaja atau tidak, UFC justru menghadirkan nama McGregor sebagai petarung pound for pound terbaik mereka.

Di tempat kedua dihuni oleh Jones, sedangkan Khabib harus berada di posisi ketiga. Padahal dalam peringkat sebelumnya, McGregor sendiri bahkan tak masuk dalam 10 besar. Ya, petarung berpaspor Republik Irlandia tersebut berada di posisi ke-11.

Hal tersebut sontak membuat media sosial ramai membahas soal daftar petarung pound for pound terbaik UFC. Bahkan salah satu penggemar UFC dengan akun Twitter @CaoiltedeBarra mempertanyakan hal tersebut.

What's happening with the UFC rankings?



McGregor now P4P #1

Hall not in top #10 and is below Silva pic.twitter.com/Nrpw6YtLS8— Caoilte de Barra (@CaoiltedeBarra) November 7, 2020