CERVERA – Pembalap Tim Repsol Honda, Alex Marquez, tampil luar biasa di MotoGP Aragon 2020 yang berlangsung pada Minggu 18 Oktober 2020 malam WIB. Bagaimana tidak, Alex yang memgawali race dari posisi ke-11 mampu melesat jauh sampai akhirnya finis sebagai runner-up.

Alex pun berhasil melakukan back-to-back lantaran pada seri sebelumny, ia pun baru saja meraih podium pertamanya di kelas MotoGP. Jadi, tak heran jika Alex merasa sangat bahagia ketika menyelesaikan balapan di Sirkuit Aragon, Spanyol tersebut.

Tak hanya Alex saja yang merasa bahagia, namun keluarga pembalap asal Spanyol itu pun juga ikut merasa senang. Terlihat dari update-an sang kakak, Marc Marquez di media sosialnya yang memperlihatkan kebahagian keluarga Alex saat menyaksikan balapan seri ke-10 MotoGP 2020 tersebut.

Así se viven las carreras en casa, apoyando el hermanito! Resumen del video: Adelantamiento + susto + podium 🥳 P.2

This is how the races are lived at home, supporting @alexmarquez73 ! Video summary: Overtaking + scare + podium🥳 P.2#AragonGP @HRC_MotoGP pic.twitter.com/M83C1NNuG6— Marc Márquez (@marcmarquez93) October 18, 2020