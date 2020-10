LE MANS – Pembalap Tim KTM Red Bull, Pol Espargaro, kembali berhasil finis di podium. Terbaru ia sukses finis di posisi ketiga ketika mentas di MotoGP Prancis 2020 yang berlangsung pada Minggu 11 Oktober 2020 kemarin.

Tentu keberhasilan Pol itu berhasil membuat banyak orang langsung tertuju kepadanya lagi. Ketika tengah menjadi pusat perhatian, Pol justru melakukan hal yang unik nan menarik usai balapan telah berakhir.

πŸ‘€ @polespargaro playing a game of 2021 I spy!



Getting familiar with his 2021 ride already 😠#FrenchGP πŸ‡«πŸ‡· pic.twitter.com/jNWylpH8NQ