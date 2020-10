LE MANS – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, melontarkan kritik keras soal kondisi ban yang digunakan para rider Moto2. Menurutnya, tekstur ban tersebut kurang cocok untuk digunakan dalam kondisi basah.

Alhasil, beberapa pembalap tampak kesulitan untuk mentas di Sirkuit Le Mans saat menjalani latihan bebas 1 dan 2 MotoGP Prancis 2020. Sebab dalam sesi itu, Sirkuit Le Mans diketahui diguyur hujan hingga mengakibatkan lintasan menjadi basah.

Tak hanya kesulitan, beberapa pembalap bahkan akhirnya harus mengalami insiden. Hal ini pun turut dialami adik Rossi, yakni Luca Marini. Ia mengalami kecelakaan tunggal yang cukup parah di latihan bebas kedua MotoGP Prancis 2020.

Saat tengah melintas dalam kecepatan tinggi, Marini tampak mengalami masalah pada motornya hingga jatuh dan terpelanting. Kecelakaan ini membuat pengawas balapan mengibarkan bendera merah dan FP2 dihentikan sementara.

BIG crash for @Luca_Marini_97 in FP2 💥



The #Moto2 championship leader got launched from his bike on the fast downhill Turn 5 left-hander 😱#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Frg2olJLZX— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2020