MIAMI Heat tak bisa tampil total di gim kedua final NBA 2019-2020 saat melawan Los Angeles (LA) Lakers pada Sabtu (3/10/2020) pukul 08.00 WIB nanti. Mereka bahkan bisa dikatakan pincang karena ada dua penggawa utama Heat, yakni Goran Dragic dan Bam Adebayo dipastikan absen.

Menurut laporan dari Bleacher Report, Sabtu (3/10/2020), absennya Dragic dan Adebayo karena kedua pemain tersebut cedera. Dragic tepatnya mengalami cedera robek pada bagian jaringan telapak kaki, sedangkan Adebayo cedera karena menderita terkilir di area lehernya.

#MIAvsLAL INJURY UPDATE: Bam Adebayo (neck) and Goran Dragic (foot) have both been ruled out of tonight's #NBAFinals game vs the Lakers.



Spo: "These 2 guys are really amazing... they were both lobbying to play. We ultimately had to take the decision out of their hands."