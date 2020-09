Usut punya usut, Djokovic kala itu memang emosi berat karena dirinya sedang tertinggal oleh lawannya, yakni Pablo Carreno Busta. Tepatnya Djokovic sedang tertinggal 5-6 di set pertama.

Tentunya hasil itu sungguh memalukan, terutama bagi Djokovic yang berharap dapat berbuat banyak di ajang prestisus tersebut. Padahal Djokovic sangat diunggulkan di ajang AS Terbuka 2020 itu.

