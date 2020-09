NEW YORK – Petenis tunggal putra, Dominic Thiem, sukses menjuarai turnamen Amerika Serikat (AS) Terbuka 2020 di Stadion Arthur Ashe, New York, Senin (14/9/2020) pagi WIB. Ia menaklukkan Alexander Zverev lewat pertarungan ketat lima set 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6), pada babak final.

Kendati memulai pertandingan final dengan apik, Dominic Thiem harus tertinggal pada set pertama. Alexander Zverev mampu memimpin dengan skor 2-6. Perlawanan sengit ditunjukkan petenis berpaspor Austria itu pada set kedua.

Kendati Zverev sempat memimpin hingga 1-5, Thiem bangkit dan menyusul. Ia harus puas kalah dengan skor tipis 4-6 pada set kedua. Kegigihan Thiem terbukti memasuki set ketiga. Petenis berusia 27 tahun itu tidak membiarkan lawan mengoleksi angka dengan nyaman. Alhasil, ia mampu berbalik menang 6-4.

Baca juga: Zverev Tak Sabar Jumpa Thiem di Final AS Terbuka 2020

Momentum beralih kepada Dominic Thiem. Kendati kembali berjalan sengit, ia mampu mengatasi perlawanan petenis asal Jerman itu dengan skor akhir 6-3. Skor keseluruhan menjadi imbang 2-2 sehingga harus diselesaikan lewat set kelima.

Sengitnya pertarungan membuat gim harus diselesaikan hingga tie-break. Sebab, Thiem dan Zverev sama-sama tidak mau menyerah dan sempat mencatatkan skor sama kuat 6-6. Pada fase penentuan ini, Thiem menang 8-6 sehingga menutup set kelima dengan skor 7-6.

Kegigihan Dominic Thiem itu akhirnya membuahkan gelar juara grand slam pertama sepanjang kariernya. Sebelum berjaya di AS Terbuka 2020, Thiem hanya mampu finis tiga kali sebagai runner-up. Ia dua kali kalah secara beruntun dari Rafael Nadal di Prancis Terbuka 2018 dan 2019.

Pada 2020, Dominic Thiem sempat menapaki Final Australia Terbuka. Sayangnya, ia juga harus mengakui keunggulan Novak Djokovic. Kali ini, Thiem tidak mau merasakan lagi pahitnya kekalahan sehingga dengan gigih menyisihkan Zverev.

(mrh)