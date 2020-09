JAKARTA – Hasil manis diraih Tim Garuda yang digawangi Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan pada Simulasi Piala Thomas 2020. Mereka berhasil mengalahkan Tim Harimau yang diisi Marcus Fernaldi Gideon dan kawan-kawan dengan skor 4-1.

Penampilan apik memang berhasil diunjukkan Tim Garuda saat melakoni pertandingan terakhir di Simulasi Piala Thomas 2020. Laga itu berlangsung di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, pada Kamis (3/9/2020) pagi WIB.

Tim Garuda berhasil membuka keunggulan lebih dahulu lewat kemenangan Anthony Sinisuka Ginting yang turun di partai pertama. Berhadapan dengan Chico Aura Dwi Wardoyo, Anthony berhasil memetik kemenangan dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-13.

Hasil manis Anthony pun berhasil diikuti oleh wakil kedua di Tim Garuda, yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Turun di partai kedua, Leo/Daniel sejatinya dihadapkan dengan lawan yang sulit, yakni pasangan ganda putra peringkat satu dunia, yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Tetapi, secara mengejutkan, Leo/Daniel dapat menunjukkan performa yang begitu apik. Pasangan juara dunia junior 2019 itu bahkan bisa mengalahkan Marcus/Kevin secara straight set dengan skor 21-16 dan 21-17.

Di partai ketiga, hasil manis juga kembali diraih Tim Garuda. Menurunkan Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay, Tim Garuda berhasil memperbesar keunggulannya menjadi 3-0. Pasalnya, Ikhsan berhasil mengalahkan Firman Abdul Kholik dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15.

Pada partai keempat, giliran pasangan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri menyumbangkan angka tambahan untuk Tim Garuda. Mereka berhasil mengalahkan Amri Syahnawi/Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira dengan skor 21-10 dan 21-16.

Sayangnya, Syabda Perkasa Belawa gagal menyempurnakan kemenangan Tim Garuda dalam pertandingan terakhir di Simulasi Piala Thomas 2020 ini. Berhadapan dengan Christian Adinata, Syabda takluk dengan skor 15-21 dan 11-21.

Hasil ini membuat Tim Garuda kini menempati posisi kedua di klasemen sementara Simulasi Piala Thomas 2020. Kini, Simulasi Piala Thomas 2020 pun masih menyisakan satu pertandingan lagi di Simulasi Piala Thomas 2020.

Pertandingan penutup Simulasi Piala Thomas 2020 akan mempertemukan Tim Rajawali melawan Banteng. Pertemuan dua tim ini akan dibuka dengan pertemuan Jonathan Christie melawan Shesar Hiren Rhustavito.

Kemudian, di partai kedua, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Partai ketiga mempertemukan Karono vs Gatjra Piliang Fiqihilahi. Laga keempat mempertemukan Yeremia Erich Yoche Rambitan vs M Reza Pahlevi Isfahani/Sabar Karyman Gutama. Terakhir, laga ditutup dengan pertemuan Bobby Setiabudhi vs Yonathan Ramlie.