HOME SPORTS NETTING

Kisah Jonatan Christie yang Butuh 100 Menit untuk Kalahkan Anders Antonsen di Semifinal Piala Thomas 2020

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:06 WIB
Kisah Jonatan Christie yang Butuh 100 Menit untuk Kalahkan Anders Antonsen di Semifinal Piala Thomas 2020
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
KISAH Jonatan Christie yang butuh 100 menit untuk kalahkan Anders Antonsen di semifinal Piala Thomas 2020. Berkat kerja keras Jonatan, tim bulu tangkis Indonesia diketahui bisa melaju ke babak final hingga bahkan merebut gelar juara.

Ya, Jonatan Christie turut memperkuat tim bulu tangkis Indonesia di gelaran Piala Thomas 2020. Turnamen bulu tangkis beregu itu diketahui baru bisa digelar pada 2021 karena situasi pandemi Covid-19.

Jonatan Christie

Ajang Piala Thomas dan Uber 2020 pun dihelat di Aarhus, Denmark. Tim tuan rumah pun berhasil tampil moncer hingga melaju ke babak semifinal Piala Thomas 2020.

Di babak empat besar, Denmark dihadapkan dengan Indonesia. Duel sengit pun tersaji kala itu. Anthony Ginting yang turun di laga perdana harus tumbang di tangan raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen, dengan skor 9-21 dan 15-21.

Beruntung, wakil Indonesia di partai kedua, yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, berhasil meraih kemenangan. Melawan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, Marcus/Kevin menang usai bertarung rubber game dengan skor 21-13, 10-21, dan 21-15.

Kedudukan imbang 1-1 membuat duel berjalan lebih sengit. Jonatan Christie pun tentu saja merasakan tekanan lebih kala harus turun di partai ketiga. Ada harapan besar terhadap dirinya untuk bisa meraih kemenangan demi membawa tim Merah Putih berbalik unggul.

Perjuangan keras pun harus dihadapkan Jonatan Christie untuk meraih kemenangan atas tunggal putra kedua Denmark, Anders Antonsen. Bahkan, Jojo -sapaan akrab Jonatan- harus bertarung selama 100 menit lamanya atau selama 1 jam 40 menit untuk bisa menang.

Duel Jonatan Christie vs Anders Antonsen sendiri diketahui berlangsung rubber game. Laga akhirnya dimenangkan Jonatan dengan skor 25-23, 15-21, dan 21-16.

Tim bulu tangkis Indonesia pun memastikan tiket ke babak final lewat kemenangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka berhasil mengalahkan ganda putra kedua Denmark, Mathias Christiansen/Frederik Sogaard, dengan skor 21-14 dan 21-14.

