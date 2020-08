SPIELBERG – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi harus puas mengakhiri balapan MotoGP Styria 2020 yang berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2020 dengan berada di urutan kesembilan. Ia yang mengawali race dari urutan ke-14 itu gagal menyalip banyak pembalap agar bisa finis di posisi yang lebih baik.

Tentunya finis di urutan kesembilan menjadi sebuah penurunan performa untuk Rossi. Sebab di balapan MotoGP Austria 2020 yang berlangsung sepakan sebelum Styria, rider berjuluk The Doctor itu mampu mengakhiri balapan di posisi kelima.

Banyak pihak yang bertanya-tanya kenapa Rossi justru bisa meraih hasil buruk di balapan kedua di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria tersebut. Sebab secara logika seharusnya Rossi bisa tampil jauh lebih baik lagi karena memiliki modal hasil balapan MotoGP Austria 2020.

