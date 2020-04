PETARUNG asal Republik Irlandia, Conor McGregor, tercatat memiliki penghasilan tertinggi dalam berkarier di UFC. McGregor berada di puncak daftar pendapatan karier UFC dengan mengantongi lebih dari USD15 juta.

Suerstar berusia 31 tahun itu membuat MMA kembali naik daun setelah meraih kemenangan TKO atas Donald Cerrone di UFC 246. Selain itu juga menerima bayaran besar dari pertarungan lintas ring melawan Floyd Mayweather.

Karena itu, wajar jika McGregor memiliki pendapatan tertinggi hingga saat ini. Ia pun mengungguli jauh veteran MMA yakni Alistair Overeem yang berada di posisi kedua dengan penghasilan karier USD9,5 juta.

Baca juga Diejek McGregor, Tony Ferguson: Dia Mungkin Sedang Mabuk 

The Sports Daily, Selasa (21/4/2020), melaporkan bahwa penghasilan karier tersebut didasarkan pada Fight of the Night, Knockout of the Night dan bonus yang telah dipublikasikan. Karena itu pendapatan ini murni berdasarkan dari pendapatan mereka berkarier sebagai petarung.

Berikut daftar 10 petarung teratas dengan penghasilan karier UFC tertinggi dalam sejarah. 10. Junior dos Santos: $5,970,000 9. Donald Cerrone: $6,155,200 8. Mark Hunt: $6,304,000 7. Jon Jones: $7,025,000 6. Georges St-Pierre: $7,037,000 5. Michael Bisping: $7,135,000 4. Anderson Silva: $8,112,000 3. Khabib Nurmagomedov: $8,680,200 2. Alistair Overeem: $9,569,500 1. Conor McGregor: $15,082,000

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya