SPIELBERG – Balapan virtual MotoGP seri kedua telah usai, tepatnya pada Minggu (12/4/2020) malam WIB tadi. Dalam balapan yang dilangsungkan di Sirkuit Red Bull Ring tersebut, rider dari Pramac Ducati, Francesco Bagnaia sukses memenangi seri kedua balapan virtual tersebut.

Bagnaia yang mengawali balapan dari pole position berhasil mengakhiri race tersebut dengan sangat baik. Meski sempat tercecer di awal-awal balapan karena adanya kecelakaan yang tragis, namun Bagnaia mampu memperbaiki posisinya lagi dan menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis.

